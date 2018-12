JOKIĆ ĆE BITI U KUĆI SLAVNIH: Trener Denver ubeđen da će Srbin pisati istoriju NBA lige

Jokić i Denver su hit sezone u NBA ligi, pošto su na prvom mestu Zapadne konferencije, a ukupno imaju treći učinak u celoj ligi.

Srpski as oduševljava iz noći u noć, a trener Majk Meloun je siguran da su pred Jokićem tek godine kada će biti jedna od najvećih zvezda NBA lige.

- Mislim da će Nikola biti redovni ol-star igrač, član najboljih petorki NBA lige, koji će za 15-20 godina biti i u Kući slavnih. Ljudi jednostavno nemaju brojke kakve on pravi. Mislim da je već sada drugi na listi stranih igrača po broju tripl dablova, utiče na igru na toliko načina i može da dominira, a da ne postigne nijedan koš - istakao je Meloun.

On je otkrio i šta mu je bio najveći izazov kada je počeo da radi sa Nikolom.

- Taj izazov nije imao veze sa košarkom, on već ima veštine. Moj izazov sa njim je bio da stalno fizički napreduje, da mentalno postane čvršći, da se drugačije ponaša u odnosu prema sudijama, da postane lider. Video sam veliki igrački napredak, ali još važnije kod njega kao osobe. To je mladić koji je došao u novu zemlju i novu kulturu, a usput je radio na učenju, adaptiranju i sazrevanju, zbog čega mogu da zahvalim upravi što je to prepoznala i izabrala ga kao zvezdu tima oko koga ćemo moći da se gradimo u godinama koje dolaze - rekao je Meloun.

