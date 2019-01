AMARA, ČUVAJ ME SE: Bandža Si mora da se suprotstavi rođenom bratu!

Amara Si je Bandžin devet godina stariji brat, a vrlo moguće je da će u pojedinim periodima utakmice biti ono čuveno "udariće brat na brata". Bukvalno, jer kapiten Monaka igra krilo i krilnog centra, a i Partizanov Si pokriva te pozicije.



- Uh, igrao sam ja protiv njega već više od deset puta. Međutim, ovo sad je nešto posebno jer nastupamo u dve različite zemlje, pa još u Evrokupu. Radujem se, biće to poseban meč za mene - uz prepoznatljiv osmeh priča nam Bandža i otkriva kako je iznenadio brata:

- Imamo porodičnu grupu na Vocapu i, kad je bio žreb, druga braća su mi čestitala plasman u top 16 i to što ću igrati protiv Amare. Najjače je što on nije imao pojma. "Šta?", to je bila njegova prva reakcija, ha-ha.

Pitamo ga ko će se radovati sutra.

- Nadam se da ću to biti ja. On je stariji, iskusniji i jači, a ja sam brži. Osim toga, igramo pred našim navijačima, nećemo tu odlučivati samo nas dvojica, već ekipe.



Bandža otkriva kako ga je stariji brat vaspitavao pod obručima i nikada mu nije popuštao u igri jedan na jedan.

- Kad sam bio klinac, igrali bismo jedan protiv drugog, on bi mi obično rekao da će me, ako mu dam samo jedan poen, častiti sa 20 evra. I ako promašim prvi šut, on obično da sve ostale poene i pobedi. U međuvremenu sam i ja malo ojačao.

Braća Si vode poreklo iz Malija, Bandža često ističe da je majka najzaslužnija za njihov uspeh i pravi put koji su izabrali. Za nju večeras nema poraženog.

- Možda će malo više navijati za mene jer sam mlađi. Sećam se kada smo Amara i ja igrali finale Kupa pre dve godine. Tada je pre meča rekla da je već pobedila jer će jedan Si osvojiti trofej - zaključio je Partizanov as.

Porodica Si je verovatno jedinstvena u Evropi po tome što čak četiri brata profesionalno igraju košarku. Amara (37) kapiten je Monaka, Bandža (28) igra za Partizan, Mamadu (33) član je Brisaka, a Mamodu (35) nosi dres Meca.

- Pa ne znam, verovatno tako nešto ne postoji. Nemam baš priliku da igram često protiv njih, tako da mi je drago kad god s druge strane terena vidim nekog od braće - priča Bandža.

Kurir sport/Predrag Gajić, foto: Starsportphoto

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir sport