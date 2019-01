PARTIZAN DOVEO ČUDO OD DETETA U SVOJE REDOVE: Budućnost najavila žalbu FIBA, porodica mladog košarkaša kojeg je hteo Real Madrid IZNELA PRAVU ISTINU O TRANSFERU!

Prelazak mladog Nikole Radovanovića iz bijeljinske Budućnosti u Partizan dobio neočekivani obrt.

Predsednik Budućnosti Dario Čojić u izjavi za Mondo istakao je da je Radovanović i dalje član Budućnost i da Partizan nije tražio njegove papire, te da će zbog toga zatražiti zaštitu FIBA.

"On je član KK Budućnost. Mi smi planirali da on ostane kod nas do kraja sezone, a da onda ide u veći klub. Pre dva meseca počeli smo pregovore sa KK Partizan, lično sa Ostojom Mijailovićem, ali ih je on prekinuo. Nakon toga oni su jednostavno odveli momka, a mi nismo dobili nikakav zahtev za ispisnicu, tako da je on i dalje naš član”, tvrdi Čojić, koji je najavio i žalbu evropskoj kući košarke.

“Naravno da ćemo se žaliti FIBA. Vreme je da veliki počnu da poštuju nas ‘male’. Nikola je kod nas tri godine, došao je iz Nevesinja, živeo u našoj kući i tražimo poštovanje. Ne može nam niko tek tako ukrasti dete”, istakao je Čojić.

Demanti porodice Radovanović

Dan nakon izjave Čojića javnosti se obratio se i otac Dragan Radovanović koji je sve navode oštro demantovao.

Pismo vam prenosimo u celosti:

"U ime porodice Radovanović, obraćam vam se povodom neistina koje je trener KK Budućnost iz Bijeljine, Dario Čojić, javno izneo u vezi sa prelaskom Nikole Radovanovića u KK Partizan iz Beograda.

Kada je postalo jasno da Partizan želi Nikolu, a da je Nikolina velika želja da zaigra upravo u crno-belom dresu, jer za taj klub od malih nogu navija (slika u prilogu), stupili smo u pregovore sa KK Budućnost iz Bijeljine oko obeštećenja i prelaska u KK Partizan.

Ovom prilikom, moram istaći da su uslovi u kojima je Nikola živeo i trenirao u Bijeljini izuzetno loši, a da je sam klub u poslednje dve godine načinio nekoliko protivzakonitih radnji, poput odvođenja deteta u inostranstvo bez saglasnosti roditelja, pokušaja falcifikovanja potpisa roditelja igrača kao i prebacivanja deteta iz škole u školu bez znanja roditelja.

Stoga, naša čvrsta želja je bila da Nikola svakako napusti KK Budućnost iz Bijeljine, jer je postalo kristalno jasno da u tom klubu budućnosti nema.

Gotovo neverovatno zvuči, ali želim da javnost sa time upoznam, da klub sa roditeljima nije imao, niti je želeo bilo kakvu komunikaciju u poslednje dve godine, a da su predsednik i trener kluba pregovarali sa trećim stranama bez znanja roditelja.

Nakon što je Partizan ponudio obeštećenje koje je daleko veće od onog koje je tržišno, KK Budućnost je taj predlog glatko odbio, uz jasno agitovanje da Nikola treba da pređe u bilo koji drugi klub, osim u Partizan.

Želim da jasno naglasim, kako smo kao porodica svim srcem želeli da dete praktično izbavimo iz te kuće i neadekvatnih uslova života i rada, čak i po cenu da prestane da se bavi košarkom.

Ovo iznosim sa željom da upozorim sve roditelje čija deca će jednog dana doći u situaciju da treniraju i igraju u KK Budućnost iz Bijeljine.

Želim da se zahvalim agentu, Draganu Deliću, koji nam je veoma profesionalno predočio sve ponude za Nikolu, koji je sam odabrao prelazak u redove Partizana. Odluka mog sina, za mene predstavlja obavezu i učinio sam sve u skladu sa pravilima da se njegova želja ostvari.

Takođe, želim da napomenem da je kroz sličnu torturu ne tako davno prošao igrač KK Crvena zvezda, Boriša Simanić, čijem ocu Draganu Simaniću želim da se posebno zahvalim na potvrdi svih informacija. A iznad svega, želim da se zahvalim Bogu, što sam uspeo da svoje dete izvučem iz neprirodnog odnosa i uslova koje ne bih poželeo niti jednom roditelju za njihovo dete", stoji u saopštenju koje je potpisao Dragan Radovanović.

