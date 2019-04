POLICIJA U CIVILU JE KORISTILA SVAKU PRILIKU DA MUNE NAVIJAČE ZVEZDE: Nebojša Čović otkrio do sada nepoznate detalje dvomeča u Podgorici! Javljeno mi je da će da me izbodu šrafcigerom ako siđem na parket!

DO DETALJA

Čović je otkrio do sada nepoznate detalje dvomeča u Podgorici, kao i tajne planove čelnika Budućnosti.

Predsednik Zvezde je ubeđen da je sve što se događalo u Morači organizovano od strane Dragana Bokana, a ne od Varvara kao što se pričalo.

''Napadi na mene, mog sina i moju ženu su kordinirani od strane Dragana Bokana. To nema nikakve veze sa Varvarima. Napravljen je ceo plan napada na mene. Očekivao sam da me izbodu šrafcigerom, da me napadnu ako se spustim na parket, sve sam saznao. Sve je bilo isplanirano, pa sam zato svoje kretanje u Podgorici krio od javnosti.''

Zatim je Čović otkrio odakle je gledao utakmicu.

''Nije tačno da sam utakmicu gledao iz hotela, kao što se pisalo. Delimično je bilo iz hale, delimično iz hote. Zbog očekivanih nadapa na mene i moju porodicu morao sam da budem vema pažljiv, pa nisam otkrivao svoje kretanje.''

Predsednik Zvezde je otkrio identitet svih momaka koji su izazvali probleme u Morači. Čović je poimence nabrojao svakog huligana i postavio pitanje javnosti - Šta da očekujem od policije kada oni samo koriste priliku da ''munu'' nekog od navijača Zvezde i onoga ko ne raznišlja kao oni.

''Policija u civilu, kao i deca uticajnih ljudi iz Crne Gore su vodili napade na moje igrače. Sve znam ko je u pitanju i mogu da kažem samo treba da ih je sramota. ''

Na kraju prvi čovek Zvezde je pozvao sve navijače crveno-belih da fer i sportski podrže svoju ekipu na utakmici u ponedeljak.

'' Pozivam sve naviijače da dođu u Pionir i podrže svoju Zvezdu fer i sportski, a ne kao u Morači. Ne trebamo da podlegnemo provokacijama jer sam saznao šta se sve planira. Imaju cilj da se žale da se dvorana isprazni, tako da moramo da se borimo sa tim i ne dozvolimo da do toga dođe. Opet ponavljam, Delije dođite da u što većem broju fer i sportski navijate za svoju Zvezdu i pomognete nam da pobedimo u poslednjoj utakmici u sezoni, '' zaključio je Čović.

