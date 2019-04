GOLDEN STEJT NADOMAK POLUFINALA ZAPADA: Durent i Tompson rafalnom paljbom odbili nalet Klipersa

"Ratnici" će tako imati priliku da pred svojim navijačima dođu do presudne pobede i da tako ode među četiri najbolje ekipe u Zapadnoj konferenciji.

Košarkaši Golden Stejta došli su na korak do plasmana u polufinale plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige, jer su pobedom u gostima nad Los Anđeles Klipersima (113:105) poveli sa 3:1 u četvrtfinalnoj seriji.

"Ratnici" će tako imati priliku da pred svojim navijačima dođu do presudne pobede (dalje će proći ekipa koja prva dođe do četiri trijumfa) i da tako ode među četiri najbolje ekipe u Zapadnoj konferenciji.

Košarkaši Golden Stejta su bolje od rivala ušli u četvrti meč četvrtfinala, te su tako postepeno podizali prednost, rešeni da što pre reše sve dileme oko konačnog pobednika.

Tako su u prvoj četvrtini veoma lako došli do dvocifrene prednosti, jer su na prvi obavezni odmor otišli sa 10 poena viška (32:22). Početkom drugog dela igre bilo je i plus 11, nakon čega je došlo do mnogo bolje igre Klipersa, koji su se polako vraćali u meč.

Topili su prednost protivnika, u drugoj četvrtini su uspeli i da izjednače, međutim do preokreta nisu mogli, jer im to nisu dozvoljavali veoma raspoloženi Kevin Durent i Klej Tompson.

Odličnim rešenjima su uspeli da odbiju nalet protivnika, pa su ponovo u drugom kvartalu u dva navrata došli do one dvocifrene prednosti.

Međutim, tim iz "grada anđela" nije želeo da se tek tako preda, u finišu treće deonice je uspeo da stekne najvećih plus pet (82:77), ali je ponovo došlo do ekspresnog odgovora košarkaša Golden Stejta, koji su, ipak, imali prednost na ulasku u poslednjih 12 minuta (bilo je tri razlike za njih).

A u tom odlučujućem deli meča nije bilo mnogo dileme ko će se na kraju radovati... Klipersi jesu uspeli da priđu na minus jedan na samom početku, ali se za sve nakon toga pitao klub iz Ouklenda, koji je na kraju zabeležio sigurnu pobedu. Na taj način je došao do trećeg trijumfa u seriji i samo mu jedan nedostaje da se plasira u polufinale Zapada.

Najzaslužniji za veliku pobedu u "Stejpls centru" bili su Kevin Durent sa 33 i Klej Tompson sa 32 poena. Stef Kari nije bio raspoložen u šutu (iz igre je imao 3/14, od toga 1/9 za tri poena), ali je uspeo da dođe do 12 koševa i 10 skokova. Trijumfu su doprineli Drejmond Grin i Andre Iguadala sa po 10 poena.

U redovima Los Anđeles Klipersa istakli su se Šaj Džildžijus-Aleksander sa 25, Danilo Galinari sa 16, odnosno Patrik Beverli i Lu Vilijams, koji su duel okončali sa po 12 koševa.

Peti meč između Golden Stejta i Klipersa na programu je u noći između srede i četvrtka (4.30).

Rezultati plej-ofa NBA lige:

Istok:

Milvoki - Detroit 3:0

KRAJ: Boston - Indijana 4:0

Filadelfija - Bruklin 3:1

Toronto - Orlando 2:1

Zapad:

Golden Stejt - LA Klipers 3:1

Hjuston - Juta 3:0

Portland - Oklahoma 2:1

Denver - San Antonio 2:2

Kurir