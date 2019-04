KURIR U KANCELARIJI PRVOG ČOVEKA PARTIZANA: Nije isto živeti za klub ili od kluba! Ostoja Mijailović otkrio budžet crno-belih za narednu sezonu!

U međuvremenu je kao predsednik izdržao salve kritika, suočavao se i sa nepredviđenim preprekama, ali je uporno gurao u smeru za koji je smatrao da je jedini ispravan.



Partizan je uspeo da se izdigne na dva fronta, finansijski i rezultatski. O tome kako je uspeo, da li će stići famozna pozivnica Evrolige i kakvi su naredni koraci, poznati privrednik priča u eksluzivnom intervjuu za Kurir.



Partizan je osvojio Kup, bio je jako blizu Top 8 Evrokupa i finala ABA lige. Da vam je to neko ponudio na početku sezone, da li biste prihvatili?

- Ne smemo da zaboravimo gde je klub bio pre 20 meseci, sa velikim dugovima, sudskim postupcima... Ne možete da idete u rat sa vojnikom koji nema nogu. Ne treba da se zaboravi i to da ova uprava nije došla, ili neka slična, klub ne bi postojao. Sada je drugačije, ovo je bila godina stabilizacije i u sportskom delu smo ispunili minimum očekivanja. Jasno je da javnost, navijači i mi želimo mnogo više. Potrudićemo se da do kraja sezone još jedan domaći trofej vratimo u naše vitrine.



Kada vidite da je skupa Budućnost u Beogradu izgubila ukupno sa 100 razlike, a Partizan je bio nadomak brejka protiv Zvezde, da li je žal za finalom ABA lige veća?

- Mi smo pokazali nešto što je bio zaštitni znak Partizana i ranije, da protiv budžetski jačih ekipa dolazi do izražaja naše iskreno Partizanovo srce. Budućnost ima pet puta veći budžet, a pobedili smo ih deset razlike, pobedili smo nekoliko puta i Zvezdu, koja je osvojila ABA ligu. I ovom prilikom čestitam igračima i strucnom štabu Crvene zvezde na prikazanoj igri i osvojenom trofeju.



Da li to znači da ćete i u budućnosti forsirati naše košarkaše?

- Apsolutno. Daćemo sve od sebe da vratimo neke Partizanove legende koje još igraju. Velika je razlika da li igraju domaći igrači ili je većina stranaca. Ponekad igrate protiv neke ekipe i ne znate da li ste u Americi ili Beogradu, jer je na terenu cela američka petorka. Mi nećemo tako. Prioritet su nam naši momci, pa po cenu da nikada ne napravimo rezultat. Ovo je ipak Srbija, zemlja košarke.



Dakle, u to se uklapa vest o povratku Dragana Milosavljevića?

- Bilo bi mi drago da se vrati, ali ne zavisi sve od nas. To je pravac koji je zacrtao i stručni štab. Lončar i Trinkijeri se jako dobro razumeju u svoj posao i to ću poštovati. A od njih ću tražiti odgovornost.



Kako reagujete na priče da je Partizan državni projekat, da dobija veliki novac od države?

- Često to čujem. Apsolutno nije istina, mnoge stvari radimo sami, a država pomaže koliko i drugima. Čak 14 članova Upravnog odbora ima privatne kompanije, a svaki član ima zaduženja i segment kojim se bavi.



Da li već sada projektujete budžet za narednu sezonu?

- Imaćemo realan budžet. Menadžmentu sam već dao smernice šta su želje i potrebe kluba. Čekamo i želje i potrebe stručnog štaba pa ćemo videti koliko su nam želje i mogućnosti blizu. Radićemo planski, rizikovaćemo samo onoliko da ne ugrozimo klub. Sa sezonskim kartama radimo najbolji mogući posao i nekoliko meseci ove sezone smo živeli od od toga. Sav novac koji dođe biće potrošen za klub, to garantujem svom svojom imovinom.



Kakva je trenutna situacija sa dugovanjima?

- Ove godine smo vratili milion i sto hiljada evra starog duga, a to su diskontovana potraživanja iz prethodnih godina. Samo za sudski postupak Bori Beravsu iz 2008. smo nedavno platili šest miliona dinara.



Šta znači termin diskontovana potraživanja?

- Pa mi smo za milion i sto hiljada otkupili oko 2,7 miliona evra duga. Retko je kome to jasno. Struktura duga je podeljena na igrače, banku i ostale poverioce. Došli smo u situaciju da tužimo banku, od koje sada klub potražuje 181 milion dinara. Potraživanja igraca i trenera od 3,4 miliona evra sveli smo na 1,7 miliona pregovorima. Isplatili smo im ove godine 1,1 milion i ostalo je da platimo još 600.000. Tako da smo ukupno na razne načine smanjili ukupan dug za 4,2 miliona evra. Mi nismo koristili raznorazne trikove kako bismo izigrali poverioce, isplatilo nam se što smo otvoreno razgovarali. Povratili smo ugled kod partizanovaca.



Finansijaska stabilnost je veoma važna Evroligi, navijače Partizana posebno zanima priča oko specijalne pozivnice.

- Sistemom smo doveli sebe do stabilnosti i situacije da može da napravi iskorak. Mi još nismo procenili da li ćemo igrati Evroligu naredne sezone ili ne. Svakim danom ćemo se sve više boriti za to. Ali, na koji način, rezultatski ili sada pomoću specijalne pozivnice, to će pokazati vreme. Spremni smo za viši nivo. A već sam strukturama kluba rekao da vide šta je sve potrebno za taj nivo.



Da li ste dobili informaciju kako razmišljaju u Evroligi?

- Mislim da čekaju kraj prvenstava. Partizan jeste zainteresovan, mi zaslužujemo da budemo u užoj konkurenciji. Već smo dokazali da smo veran partner Evrolige, ali radićemo drugačije od ostalih. Nikako pritiscima i trikovima.



Da li ima istine u tome da se čak i Željko Obradović zauzeo za povratak Partizana u Evroligu?

- Željko je veliki partizanovac i jedan od mnogih koji pomažu svaki dan. Video sam se s njim u Istanbulu. Bili smo na večeri, razgovarali o mnogim stvarima. Jedno od najvećih bogatstava Partizana su upravo takvi ljudi koji rade širom sveta.



Konstantno ponavljate da želite da uvedete gospodske manire u našu košarku, ali ste ipak reagovali na saopštenje Zvezde, odnosno Nebojše Čovića. Zašto?

- Manire koje smo uveli ostali su na snazi. Mi nismo odgovorili na isti način. To što je neko drugi želeo da nas izjednači sa sobom, ne znači da je tako i bilo. Trikove i stvari nevezane za košarku Partizan nikada neće koristiti. Borićemo se sistemom. Ne znam da li je to plus ili minus da bi se postigao uspeh, ali ako treba da koristim takve stvari, ovim poslom se neću baviti.



Da li ste očekivali ovako buran završetak ABA lige?

- Tako nešto nisam video nigde u Evropi. Mi nikada nećemo da budemo deo toga, jer šteti svima. Taman da nikada ne napravimo uspeh.



Koliku ulogu imaju navijačke emocije u rukovodenju klubom?

- Jedan je koncept kada dođete i zaista imate motiv da se taj klub stabilizuje, napravi rezultat. Potpuno je drugacije kada vam je to biznis. A imate klubove u ABA ligi, čiji predsednici vide biznis. Razlika je kad neko brani svoj komad hleba ili brani budućnost kluba. Svi mi koji smo u Partizanu volonterski, rad u klubu ne shvatamo kao biznis. Živimo za klub, a ne od kluba.



Fudbal velika ljubav

U mojoj futsal ekipi ima više zvezdaša

Interesantno da dolazite iz čačanskog kraja, gde je košarka sport broj jedan, a volite i igrate mali fudbal.

- Igram ga od sedme godine. Košarku sam zavoleo kasnije. Dva puta nedeljno igram futsal sa ozbiljnom ekipom.

Priča se da u toj ekipi ima mnogo zvezdaša.

- Ima više zvezdaša od partizanovaca.



Teško vreme

Žao mi je kad vidim gde je fudbalski klub

Kakav je sada vaš odnos sa fudbalskim klubom?

- Žao mi je kad vidim gde se nalaze ostale partizanove sekcije. Svima treba da posluži za primer košarkaški klub i to gde je bio pre dve godine. Mi smo za to vreme stvorili najzdraviji klub u sportskom društvu. Fudbalski klub je u velikoj rezultatskoj i finansijskoj krizi. Pre svega sportsko društvo treba da povuče poteze i sačuva brend Partizana. A on je potpuno neiskorišćen. Inace, sa upravom FK nemam kontakt.

Ona prvoparilska šala da preuzimate fudbalski klub se prilično "primila"?

- Trenutno sam posvećen košarci i ne bih mogao da razočaram ljude u košarkaškom klubu. Šta će se dešavati u budućem vremenu, to niko ne zna.

