KROZ UMOR, BOL I MODRICE MORA DA SE IGRA: Nikola Jokić otvorio dušu na konferenciji za meidje (VIDEO)

Srpski košarkaš Nikola Jokić sa tripl-dablom vodio je Denver do pobede nad San Antoniom od 90:86 u odlučujućem meču za plasman u polufinale Zapadne konferencije plej-ofa NBA lige.

- Nisam samo ja umoran. Umor i bol, modrice, sve je to deo posla i kroz to mora da se bori i da se igra. Pogotovo je to slučaj u ovako važnim mečevima, sedmi meč - moraš da uradiš ono što moraš - rekao je Jokić posle duela.

On je pohvalio tim.

- Svaki put kada bismo igrali dobru odbranu, pobedili bismo. Kada uložimo trud na toj strani, dobijamo. Prošle sezone trener je bio ‘dosadan‘ u vezi s tim kako igramo odbranu, navaljivao je da budemo bolji – prošle godine smo bili poslednji u odbrani linije za tri poena, sada smo prvi, a to nešto govori.

Jokić je u prvi plan stavio ekipu.

- Nismo samo mi u pitanju, svaki deo našeg tima važan je za nas. Došao je Pol Milsap, Vil Barton je tu sa nama sve vreme, Montej (Moris) igra veoma dobro, Tori Kreg, Bizli, Plamli… Bukvalno je ceo tim zaslužan za sve ovo - zaključio je Jokić.

Jokić je u Pepsi centru u Denveru sa 21 poenom, 15 skokova i 10 asistencija bio najzaslužniji što su Nagetsi slavili sa 4:3 u seriji i izborili duele sa Portlandom.

Dva više od Srbina dao je njegov saigrač Džamal Mari, dok su na drugoj strani Demar Derozan i Brin Forbs ubacili po 19.

