BORBENA MEGA IPAK BEZ POBEDE U FINALU PROTIV REALA Milisavljević: Momci su me učini ponosnim!

U svom četvrtom učešću na završnom turniru „Euroleague Basketball Adidas Next Generation Tournament“ i drugom finalu, izabranici trenera Branka Milisavljevića su tri četvrtine uspeli da odigraju egal sa ekipom Reala koja je na putu od kvalifikacija do finala protivnike dobijala u proseku sa 37 poena razlike, ali ih je ipak pad u drugoj četvrtini na kraju koštao poraza.

Najefikasniji u redovima Mega Bemaxa su bili Aleksa Marković, Aleksandar Langović i Marko Kljajević sa po 12 poena. U ekipi Real Madrida se istakao Mario Nakić sa 33 poena, Usman Garuba je imao 21 a Amar Sila 16 uz 14 skokova.

Trener Mega Bemaxa Branko Milisavljević je posle meča istakao da su njegovi igrači pokazali neverovatno srce i energiju u finalu:

– Kao što smo rekli i pre polaska, dogovor je bio da pokažemo da nam je ovde mesto, da smo to zaslužili na kvalifikacionom turniru gde smo bili prvi. Svako ko je bio u prilici da bude ova četiri dana ovde u Vitoriji i da gleda utakmice je video da smo bili definitivno najbolji tim. Ponosan sam na našu organizaciju, sa svim članovima, zaključno sa igračima koji su pokazali neverovatno srce i energiju na kraju ove finalne utakmice. Koliko suza, emocija… Zaista sam ponosan šta smo uradili za ova četiri i po meseca, i na način na koji smo prezentovali Megu pobedivši tri evroligaška tima. Mimo očekivanja svih stručnjaka smo se našli u finalu gde smo 30 minuta protiv ovakve ekipe, sa legijom stranaca, igrali egal. Ta druga četvrtina gde smo izgubili 17 razlike definitivno je bila prelomni momenat. Jedina smo ekipa na ovom turniru, što je kuriozitet, da smo ovakvu ekipu Reala nadskočili – imali smo 20 skokova u napadu. Ako nijedan drugi podatak, onda ovaj treba da bude pokazatelj sa kakvim srcem, karakterom i jedinstvom je ovaj tim igrao. Toliko sam utakmica odigrao širom Evrope, ali ovi momci su me učinili tako ponosnim. Hvala im na tome,

izjavio je Milisavljević.

foto: Euroleague.net

Dobar početak meča za Megu koja vodi 9:4, ali Real uzvraća serijom 0:8 koju prekida Brekić trojkom u tablu. Real drži minimalno vođstvo, ali u finišu poenima Langovića i Andrića Mega stiže do egala, 22:22. Problemi u napadu na početku druge četvrtine za Megu gde Real kontrama i sa linije slobodnih bacanja stiže do 12 poena prednosti. Mega pokušava da preseče seriju Reala koji novim kontrama stiže do ubedljivih plus 22. Ipak, Mega u finišu četvrtine uspeva da smanji zaostatak pa je rezultat posle 20 minuta 33:50.

Igralo se koš za koš početkom drugog poluvremena, da bi kod rezultata 40:59 Mega u kratkom periodu vezala tri trojke (dve je pogodio Brekić), i malo po malo uspela da se vrati u jednocifren zaostatak, 53:62. Ipak, Real serijom 0:6 završava treću četvrtinu za 53:68 pred poslednjih 10 minuta igre.

Marković pogađa 8 poena u nizu na početku četvrte četvrtine, ali Real uspeva da odbije napad Mege, pa do kraja meča košarkaši Mege ipak nisu uspeli da ugroze pobedu Reala za konačnih 76:95.

Mega Bemax: Musić 4, Paunović, Milojević, Kljajević 12 (6 skokova), Agoč 7 (6 skokova), Bumbić 7, Langović 12, Andrić 9, Marković 12 (10 skokova), Brekić 11, Kovačević 2, Mušikić.

Real Madrid: Ramos, Nakić 33 (8 skokova), Samar 3, Dajk 2, Kvili 6, Lopes 4, Spanjolo 2, Mehias, Garuba 21 (5 blokada), Tišma 8, Duščak, Sila 16 (14 skokova, 5 blokada).

Kurir sport

Kurir