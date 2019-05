ŠAMPIONSKI TIM U SVAKOM POGLEDU: Mladi košarkaši Mege ponosni na veliki uspeh u Evroligi (KURIR TV)

1 / 14 Foto: Mega/Ivica Veselinov

Megini juniori redom su pobeđivali evropske velikane Makabi, Bajern i Žalgiris. U finalu su izgubili od Real Madrida sa 95:76, ali mogu da budu ponosni na sve što su pokazali u Španiji. Počevši od igre do ponašanja i na terenu i van njega, jer biti tim važnije je od uspeha pojedinca.



Branko Milisavljević, bivši košarkaš, a sada trener Meginih juniora, na tome je insistirao sve vreme. Od trenutka kada je pobeđena Crvena zvezda na kvalifikacionom turniru "Marko Ivković" u Železniku, pa sve do finala Evrolige u Vitoriji, Milisavljević se ponosio činjenicom da su sve vreme verovali u kolektiv, imali želju i motiv da uspeju, da naprave korak dalje nego što je to bio slučaj ranijih godina.



Ovo je bio četvrti put zaredom da su juniori Mege učestvovali na završnom turniru Evrolige. Tako su još jednom pokazali da se u ovom klubu ozbiljno i sistematski radi sa mlađim kategorijama i da Mega prava fabrika košarkaških talenata. Ne treba zanemariti, već u prvi plan istaći činjenicu da je ekipa Mege u Vitoriji bila mlađa u ondosu na ostale, igrala je sa petoricom igrača rođenih 2002. godine. Taj podatak još više daje na značaju Meginom uspehu.

Vicešampioni Evrope su dočekani ovacijama na Aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, a Branko Milisavljević je sve reči hvale uputio ka igračima koji su izneli najveći teret.

foto: Mega/Ivica Veselinov



- Želim da čestitam igračima koji su bili neverovatni od samog starta turnira, pa sve do finalne utakmice i nakon nje. U nekoj našoj ranijoj pripremi i dogovoru za celo takmičenje, napravili smo plan da za nas budu karakteristični poverenje, emocije, veliki rad, posvećenost i druženje. Sve to negujemo svakoga dana. Kao što ste videli, mi smo bili, zaista, šampionski tim u svakom pogledu. Ne samo u načinu na koji smo igrali, već i kako smo se ponašali. Sve prisutne u Vitoriji, momci su fascinirali svojom energijom, radošću, srcem. Kao treneru prilazili su mi ljudi iz organizacije da čestitaju na njihovom ponašanju i na onome što su radili svaki dan. Tako da je to najveći uspeh svih nas u organizaciji Mege Bemaksa. Kažem, sve čestitke i krediti idu za igreče, oni su najzaslužniji za sve - rekao je Milisavljević.



Bivši košarkaš Radničkog sa Crvenog krsta i Partizana i brojnih evropskih klubova, a sada strateg Meginog tima, od izabranika je zahtevao nekoliko stvari.



- Pre svega da budu tim! To je jedna fantastična grupa mladih igrača koji svaki dan dolaze da treniraju dva puta dnevno uprkos obavezama u školi. Stvarno daju sve od sebe. Zajednički dogovor nam je bio, da kada se završi taj turnir, možemo da sednemo zajedno, odemo na piće i kažemo: "E, momci, mi smo dali sve od sebe!" Dali smo maksimum, završili smo turnir. I ne bi bilo važno da li smo prvi ili poslednji, već samo da smo odigrali kako smo se dogovorili - uzdignutog čela, sa zagrljajima, osmesima i poljupcima. I eto, to smo mi.

foto: Mega/Ivica Veselinov



Uz respekt svim evroligaškim ekipama koje je Mega pobedila ne samo u Vitoriji, već i na kvalifikacionom turniru u Železniku, Milisavljević je želeo da doda i:



- Moji igrači su pokazali nešto drugo od svih ostalih ekipa, a to su karakter i hrabrost. Tražio sam od njih da se ne boje nikad nikoga, da se ne boje izazova, već da ga prihvataju i da hrabro ulaze u svaki meč. Svi smo ubeđeni da ćemo nastaviti kontinuitet i u narednoj sezoni, i da je sledeća godina njihova.

Petorica igrača u Meginom timu rođena su 2002. godine. To znači da ih čeka još najmanje godinu dana juniorskog staža.

- Zaista treba posmatrati to objektivno, ekipe koje smo mi savladali u Vitoriji su fantastične. Ja kao trener i bivši igrač vidim da svi oni imaju izuzetne pojedince i velike talente, ali ono što je moje momke od njih razlikovalo je to što su tim. Tim je uvek ispred i bolji od svakog pojedinca. Mi smo ubeđeni da će oni nastaviti ovako da se ponašaju, da rade i dišu zajedno, kao jedan, i svetla je budućnost pred njima. Neka uživaju u ovoj bajci, zaslužili su.

foto: Mega/Ivica Veselinov



Aleksandar Langović je najbolji igrač juniora Mege. Briljirao je na kvalifikacionom turniru u Železniku kada je bio izabran za člana idealne petorke, a sa dobrim partijama je nastavio i u Vitoriji.



- Čestitao bih stručnom štabu i saigračima na odličnoj igri i sjajnom uspehu. Krenuli smo na put, kao i svaki tim, sa željom da osvojimo ovaj turnir. Nesrećno se završilo i izgubili smo, ali idemo dalje. U svakoj utakmici smo bili kao jedan. Trener nas je bodrio, hrabrio, nismo se nijednog trenutka predavali. Trud se na kraju isplatio. Sve ovo, ne samo meni, već i mojim saigračima, značiće dosta kao priprema za ono što nas u seniorskoj konkurenciji čeka.

Marko Andrić, plejmejker tima, istakao je da se utisci još nisu slegli, ali da se ova sjajna generacija neće zaustaviti samo na ovome.

- Uh, vicešampioni Evrope, super osećaj! Mi smo bili malo mlađa ekipa u odnosu na ostale, ali mislim da je ovo dobra uvertira za iduću sezonu u kojoj svi na nas gledaju kao na favorite za osvajanje ovog turnira. Bilo je ovo sjajno iskustvo, posebno za nas koji smo mlađi i koji ćemo i sledeće godine moći da igramo na ovom takmičenju. Bili smo na zaista dobrom nivou, ali spremićemo se još bolje za iduću sezonu u kojoj ćemo, nadamo se, osvojiti evrologaški pehar.



