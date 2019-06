PRVE IMAMO VELIKA OČEKIVANJA: Košarkašice Srbije spremne za start Evrobasketa (KURIR TV)

Dan pred početak velikog takmičenja i premijerni meč sa Belorusijom u 20.30 časova, poznato je i kojih će 12 igračica braniti boje naše zemlje na Evropskom prvenstvu, a to su: Maja Miljković, Sonja Petrović, Saša Čađo, Nevena Jovanović, Jelena Bruks, Dajana Butulija, Aleksandra Crvendakić, Nikolina Milić, Dragana Stanković, Aleksandra Stanaćev, Ana Dabović i Maja Škorić.

Selektor je Marina Maljković, pomoćni treneri Miloš Pađen i Vladimir Vuksanović, kondicioni trener Tomaž Brinec, skaut Filip Benčić, doktor Suzana Milutinović, fizioterapeuti Aleksandar Jovanović i Mirko Aleksić i tim menadžer Ilija Kovačić.



Selektor Marina Maljković iznela je očekivanja pred početak šampionata.



– Daleko od toga da smo favoriti u ovoj grupi, jer za rivale imamo ekipe koje su po sastavu mnogo jače od nas, a to su Rusija i Belgija. Mi jesmo na turniru u Francuskoj napravili dobar rezultat, pobedile Francusku i Tursku, ali smo izgubili od Rusije koja nam je direktan konkurent u grupi. Jačina grupe, ja to tako gledam, treba da bude ogromna motivacija mojim košarkašicama, ne da pričaju o njoj i da kukamo. Moja obaveza, kao trenera, jeste da kažem kakva je realno situacija. Daleko smo od četvrtfinala, moramo mnogo znoja da prolijemo da bismo prošli najtežu grupu, a to ćemo uraditi samo ispravnim razmišljanjem, da pretvorimo tu realnu težinu naše grupe u nešto pozitivno i da podignemo količinu volje, da budemo tim koji ima ubedljivo najbolji voljni momenat, daleko ispred svih… Svi dobro znate da je reprezentacija sada drugačija, ja i kad sam došla ponovo na mesto selektora imam osećaj ne da nastavljam od 2016. i Rija, već kao da počinjem ponovo iznova 2011. godine, kada sam prvi put došla na ovo mesto.

O samom timu…

– Imamo jedan balans između nekih novih igračica koja prvi put igraju za reprezentacviju i onih starijih. Vidim da te mlade definitivno treba da budu prijatna stvar, pravi vetar u leđa, koji će da unese svežinu u naš tim, a starije igračice moraju dobro da se podsete onih svojih partija koje svi pamtimo, kada su bile najjače. Kada te dve stvari spojimo, onda možemo, uz najveći voljni momenat na turniru, a to definitivno treba da nas krasi, da očekujemo dobar rezultat – rekla je Marina Maljković.

Kapiten našeg nacionalnog tima Jelena Bruks spremna je za start EP.

– Euforije ima, treme ne treba da bude… Može samo ona pozitivna, koja bi trebalo da nam bude dodatni motiv da dobro otvorimo EP. Vredno i naporno smo radile od prvog dana, smatram da smo spremne da izađemo i ostavimo srce na terenu. Naučene smo da idemo od prve utakmice, tako se i pripremamo. Iz svakog šešira na žrebu, izvukli smo, kad se gledaju uspesi tih timova, najteže protivnike. Tako smo se i pripremale ova dva meseca. Prvi rival je Belorusija, najviše vremena smo imali da se za njih pripremimo. Naša brzina i naš način igre bi trebalo protiv njih da nam bude prednost. Našu energiju ne može svako da isprati, tako da, ako to bude na vrhunskom nivou, ne sumnjam da će sve proći dobro. Nas duh uvek krasi, sve što je van terena treba da se prenese na teren i tu neće biti problema.

I Sonja Petrović jedva čeka da šampionat počne…

– Mislim da su nas tokom priprema sačuvali i sklonili od reflektora, da bismo bile maksimalno fokusirane na treninge i dešavanja u ekipi. Sa te strane smo odradile odličan posao, od stručnog štaba do nas koje smo se trudile da na najbolji način odaradimo pripreme. Bez obzira na javnost, mi prve uvek imamo velika očekivanja. Idemo na pobedu, tako smo vaspitane, mentalitet nam je takav. S obzirom na to da igramo kod kuće najbitnije je da se ne zaletimo i da nas ne ponesu emocije. Utakmica protiv Belorusije je trenutno najbitnija. Ovo je šampionat pred Olimpijske igre, to su uvek najjača prevenstva. Svima je cilj da se plasiraju na OI, i kod nas to je izazov, da probamo da izborimo još jedne kvalifikacije za OI. Ovo će biti jedno od jačih EP, nikad izjednačenije. Mislim da će se osam ekipa na krv i nož boriti za šest mesta koje vode u kvalifikacije za Tokio.

Premijera protiv Belorusije?

– Od žreba smo sve isticale da nismo imale sreće, ne vredi nam ništa da kukamo, više smo se okrenule radu. Možda ljudima koji više prate košarku Belgija i Belorusija ne zvuče impozantno… Za nas je prioritet prva utakmica, da se probije led, da se na najbolji način prikažemo na premijeri pred našom publikom, a onda verujem da će sve biti lakše – poručuje Sonja Petrović.

Srbija prvi meč na EP igra 27. juna, dan kasnije protiv Rusije, a 30. juna protiv Belgije. Svi mečevi naše reprezentacije počinju u 20.30 sati.

