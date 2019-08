NBA ZVEZDA ODGOVORILA ĐORĐEVIĆU: Kemba Voker je imao šta da poruči Srbiji

Đorđević je u šali izjavio "Ako se sretnemo, neka im je Bog u pomoći", a na to je reagovao bek američke selekcije Kemba Voker.

"Nije me to puno dotaklo. Iskreno, razmišljaćemo utakmicu po utakmicu. Na kraju, i oni i mi moramo da odigramo dosta utakmica kako bi se sreli u finalu. Ako i dođe do toga, videćemo šta će biti. Ali, to je u redu. Što se mene tiče, malo "treš-toka" mi uopšte ne smeta", rekao je Voker.

Reprezentacija Srbije će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi D sa Angolom, Italijom i Filipinima, dok će Sjedinjene Američke Države borbu za prolaz tražiti u mečevima sa Turskom, Češkom i Japanom.

Kurir sport

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir