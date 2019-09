TRINKIJERI NEZADOVOLJAN POSLE PLASMANA U FINALE ABA SUPERKUPA: Bili smo mekani i nedovoljno koncentrisani u odbrani!

"Teška utakmica protiv iskusnog, dobrog tima koji je zajedno već dovoljno vremena da igra pametnije nego mi. To je suština priče. Bili smo jako mekani, nedovoljno fokusirani u odbrani u prvih 20 minuta, primili 48 poena. Može biti jako banalno ono što kažem, ali u drugom poluvremenu smo primili 29. O čemu možemo pričati? To je to. Mi moramo da igramo odbranu, moramo postaviti telo, igrati dobru pozicionu odbranu sa strane pomoći i tu je naša priča, tu je naša sezona", rekao je Trinkijeri posle utakmice u Zagrebu.

Partizan se plasirao u finale ABA Superkupa, pobedom reuzltatom 91:77 nad Primorskom.

Kurir sport / Beta

Kurir