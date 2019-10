BOMBA NA MALOM KALEMEGDANU! Ćavi Paskval blizu klupe Crvene zvezde?

Uprava crveno-belih je u pregovorima sa stručnjakom koji je 2010. godine sa Barselonom postao prvak Evrope.

Paskval ima 47 godina, a od 2008. do 2016. bio je trener Barselone sa kojom je ostvario najveće uspehe u karijeri. Četiri puta je bio šampion Španije, a tri puta Kup kralja, dok je 2010. u Bersiju u Parizu u saradnji sa Navarom, Lorbekom i Majklom stigao do krova Evrope. Poslednji angažman bio mu je u Panatinaikosu od 2016. do 2018, a u tom periodu je osvojio dva šampionata Grčke i jedan Kup, ali je smenjen krajem prošle godine.

Paskval bi ubrzo trebao da okonča pregovore sa Zvezdom pošto crveno-beli imaju veoma gust raspored u narednih nekoliko dana.

Zvezda je početkom ove nedelje ostao bez trenera, pošto je raskinuta saradnja saradnja sa Milanom Tomićem, a za prelazno rešenje izabran je Andrija Gavrilović koji će predvoditi tim na meču sa Barselonom u Evroligi.

