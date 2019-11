ATAMAN GA ŽESTOKO ISKRITKOVAO, A MICIĆ MU UZVRATIO PARTIJOM KARIJERE: Evo šta Vasilije kaže o rečima trenera koji ga je posle Panatinaikosa targetirao kao najvećeg krivca za poraz (FOTO)

Košarkaši Efesa pobedili su u gostima Olimpijakos sa 86:67 (21.24, 32:11, 14:23, 19:9), u utakmici sedmog kola Evrolige.

Efes je do pobede vodio Vasilije Micić sa 27 poena, Šejn Larkin je dodao 24, dok su Rodrigo Bobua i Brajant Danson ubacili po 10.

Posle meča, Micića su upitali da je dobra partija bila odgovor na kritike trenera Ergina Atamana.

"Možete to da gledate na taj način, ali ja ne. U odnosu na meč sa Panatinaikosom, sada sam se osećao odlično. Bila je dobra utakmica, ali je vreme da se okrenem novom meču. Isto tako je i sa lošim partijama. Ništa ne treba da ga shvatite previše lično. Može da se dogodi svakome. Bitno je jedino da se oporavite što je pre moguće".

Posle meča sa Panatinaikosom, Ergin Ataman je ga je javno prozvao zbog loše partija i targetirao ga kao glavnog krivca za poraz.

"Već sam rekao nekoliko puta da sve radim na svoj način. On mi je dao važnu ulogu u ovom timu, a kritiku nekad i zaslužujem. Trener ima pravo da kaže šta misli. Ne bih rekao da me je to učinilo boljim ili lošijim. Čak i kada me pohvali, trudim se samo da samo ostanem dosledan sebi."

Efes je upisao petu pobedu, dok Olimpijakos sada ima dve pobede i pet poraza.

