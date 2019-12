SAIGRAČI STALI U ODBRANU FILIPA ČOVIĆA: Atmosfera koja se stvara je nemoguća za dalji rad, sve što tražimo je podrška

Naime, plejmejker Zvezde Filip Čović našao se na meti navijača, tokom utakmice sa Olimpijakosom, što je mnogo zasmetalo njegovim saigračima, što je i bio povod za vanrednu konferenciju za medije.

Prvo se, u ime cele ekipe, prisutima obratio Branko Lazić.

"Izvinjavam se najpre za termin, jer zbog putovanja nećemo biti tu dve nedelje. U petak sam ja nagovestio nešto i zbog toga smo sada ovde. Hteo bih da se zahvalim velikoj većini navijača koji nam pruža podršku. Ne želim da se stvori utisak da smo mi razmaženi košarkaši, kojima smetaju zvižduci. Ko radi - taj i greši. Ali, atmosfera koja se stvara je nemoguća za dalji rad. Sve što tražimo je podrška u ovim trenucima, jer... okej je kritka, ali više ćemo postići sa podrškom nego sa ovim ostalim", rekao je Lazić.

U ime menadžmenta crveno-belih javnosti se obratio Nebojša Ilić:

"Od igračkih dana, od kada sam ja u Zvezdi, navijači su uvek bili šeti igrač. Ne 'nadam se', već podrazumeva se da budemo ujedinjeni na svakom meču, a publika je ta koja predstavlja imidž Zvezde. Ujedinjenja je uvek bilo, a nadamo se da će ga biti i u godinama pred nama. Publika je naša vrednost, ne samo kod kuće, već neretko i u gostima. Sigurno da ima nezadovoljstava, ali to treba da se gurne u stranu. Znamo da smo je malo 'razmazili' dobrim rezultatima u poslednjih pet, šest godina, ali sada nam je stvarno potrebna podrška, a igrači i stručni štab će se na tome odužiti na terenu", rekao je Ilić.

Zatim je pred predstavnike medija izašao Filip Čović:

"Zahvalio bih se svima na podršci. Tako treba da reaguje tim. Nije ovde do pojedinca, nego što najbolje funkcionišemo i najbolje rezultate možemo da napravimo ako smo pravi tim. Siguran sam da niko više od nas ne želi pobede, to je apsolutno nemoguće, ko to kaže - nije tačno. Hvala momcima, sigurno da nije lako, ali... Prošle godine smo pokazali da smo tim, sada smo tim i bićemo tim, šta god da se desi", poručio je Čović.

