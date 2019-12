TEODOSIĆ IGRA EVROKUP SA VEZANOM RUKOM IZA LEĐA I CIGAROM U USTIMA! Trinkijeri ponovo IZDOMINIRAO

"Ima tu puno stvari...Vraća se Teo, možda najbolji igrač poslednjih 10 godina u Evropi. On igra Evrokup za vezanom rukom iza leđa i cigarom u ustima. Ali, Virtus nije samo Teo, imaju izvanrednog trenera i još izvanrednih igrača. Biće mnogo zanimljivo", rekao je italijanski stručnjak na koktel večeri KK Partizan.

Trinkijeri je pričao i osvajanju titula.

"To me svi pitaju, ja ne volim da pričam ono što ne mogu sigurno doneti. Ne mogu obećati nešto što nije u mojoj kontroli. Za titulu se moraju mnogo stvari sklopiti. Svi to mi želimo kad idemo svaki dan na trening. Ali, neki put.... Ja sam se pomirio s tim, ja znam da je sve u titulama. Imao sam ja svoje titule, ali znaš li koliko traje zadovoljstvo posle osvojene titule? Pa, 10-15 minuta, bar kod mene. Posle moraš opet da razmišljaš šta dalje kako unaprediti ekipu. Mene više zanima put sa ovim igračima i da idemo napred", kazao je on.

foto: Eurocupbasketball.com

Ne krije da Partizan želi da osvoji Evrokup, ali i da je to jako teška misija.

"Barem 16 ekipa želi titulu. Naše šanse su, iskren da budem, nemam pojma. Sve zavisi u pravom momentu biti u najboljoj formi, bez povreda. Samo mogu da svaki dan guram igrače da budu bolji. To je jedino što mogu. Postoje bolje ekipe od Partizana, Virtus, Unikaha, Uniks Kazanj. Nikoga se ne plašimo, moraće na terenu da pokažu da su bolji, nek nas dobiju", zaključio je trener crno-belih.

