NIKOLA, SRBINE! Mirotić na najveći pravoslavni praznik pozvao srpski narod na molitvenu šetnju u Beogradu! FOTO

Mir Boziji, Hristos se rodi! Nema vece radosti i veceg pozdrava od Bozicnjeg. Mir Boziji, koji se prvo pominje potreban je svim ljudima i svim narodima u sva vremena. Vremena su uvijek teska, nose iskusenja i naizgled nepremostive prepreke. Ali sa Bogom i mirom koji je nagovijestio, sve je moguce. Mir vam, braco sirom nase planete, mir vam i neka bi vas Bog sacuvao od mnogih iskusenja i patnji. Jer kada je Bog sa vama, ko smije protiv vas?

Nikola Mirotic, Jan 6, 2020