CRVENO-BELI SE OPORAVILI OD PORAZA OD ALBE: Olimpijakos ubedljiv protiv Bajerna

Pirejce je do novog trijumfa predvodio Saša Vezenkov, koji je postigao 20 poena, dok je sprski reprezentativac Nikola Milutinov upisao šest. U ekipi Bajerna najefikasniji bio je još jedan član srpske selekcije Vladimir Lučić, koji je postigao 15 poena.

Posle vodjstva Bajerna u prvoj deonici, Olimpijakos je uspeo da uspostavi svoj ritam i stigne do preokreta.

Treći period igre doneo je novu prednost nemačkoj ekipi, ali je pitanje pobednika rešeno u poslednjem kvartalu.

Olimpijakos je uz dobar šut iz igre uspeo da dodje do nove prenosti, a krajem meča i do plus 20, što je bilo dovoljno za novi ubeldjivi trijumf.

Olimpijakos je posle ove utakmice na 12. poziciji na tabeli, dok je Bajern trenutno na poslednjem mestu.

Košarkaši grčkog kluba u narednom kolu gostovaće Zenitu, dok će Bajern na svom terenu igrati protiv Makabija.

Beta

Kurir