DEKI SE POTRESNOM PORUKOM OPROSTIO OD KOBIJA: A kada dođe vreme za odlazak...

Stanković je na Instagramu pored Brajantove fotografije objavio citat koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

- Sami ste odgovorni za to kako će vas se ljudi sećati - ili neće. Nemojte to shvatiti olako. Ako to uradite kako treba, vaša igra će nastaviti da živi u drugima. Imitiraće vas i oponašati oni sa kojima ste igrali, oni protiv kojih ste igrali i oni koji vas nikada nisu videli. Zato, ostavite sve na terenu. Ostavite igru bolju nego što ste je našli. A kada dođe vreme za odlazak, ostavite za sobom legendu.

