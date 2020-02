MOŽE ON I BOLJE! Meloun se pohvalno izrazio o Jokiću nakon pobede nad Portlandom

"Rekao bih da je prošlogodišnji plej-of, kada je igrao 14 utakmica, na najvećoj svetskoj sceni, debitovao u plej-ofu, mlad momak s maldim timom i mislim da je tih 14 utakmica bilo nešto najbolje što sam video. Zaboravite Nikolu, nisam video bolje od bilo kog igrača", rekao je Meloun.

Jokić je prošle sezone u plej-ofu ubacivao 25 poena po utakmici uz 13 skokova i 8,4 asistencije i uz odličan šut iz igre. Tada su Nagetsi ispali od Portlanda u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije 4-3.

foto: AP

"Ove godine je u svom ritmu, igra na sjajnom nivou. Nije igrao četvrtu četvrtinu ali je on uz aut liniju, stalno je sa igračima, viče im da dobiju četvrtinu da budu u utakmici. To je neazmenjivo. Ne želim samo da ga pregazim, momci padaju kao muve trenutno. Dođe nam jedan igrač, a dvojica nam se povrede. To ne želim. Nadam se da ćemo izdržati do Ol-star pauze i da će Nikola dobiti zasluženi odmor".

