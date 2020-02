SPREMNI ZA OSVETU! Panatinaikos već otpisan: Zvezda večeras (19.00) dočekuje grčki klub

U Crvenoj zvezdi nema vremena za slavlje! Koliko god važna bila pobeda u derbiju nad Partizanom (92:86), čim su napustili Pionir, crveno-beli su misli morali da okrenu novom izazovu - večerašnjem duelu s Panatinaikosom u Evroligi.

Izabranici Dragana Šakote dočekuju grčki tim u Areni od 19 časova.

foto: Starsport©

- To je veliki tim. Igrali smo već protiv njih, dobili su nas s nekoliko poena razlike i pokušaćemo da im se osvetimo - najavio je Lorenco Braun i dodao: - Vršimo neke korekcije i nadam se da će se one videti u utakmici protiv Panatinaikosa.

I iskusni Vladimir Štimac, iako ističe da je ABA liga prioritet, obećava da će on i saigrači dati sto odsto večeras.

- Pozvao bih navijače da nas podrže, ova ekipa je to zaslužila. ABA liga je prioritet, a pobede u Evroligi mogu da budu samo vetar u leđa. Mislim da ćemo biti spremniji za utakmicu, kad bismo to mogli da pobedimo i još nešto na strani... Veliki pritisak je biti u Zvezdi, ali mi stariji smo na to navikli igrajući i u inostranstvu i s reprezentacijom. Nema tu mnogo alibija, treba izaći i igrati... Ako daš sto odsto sebe, onda nemaš problem - zaključio je centar kluba s Malog Kalemegdana.

Kurir / A. V.

Kurir