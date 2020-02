EKSKLUZIVNO! KURIR TV! FRIZER OGNJENA VRANJEŠA OŠIŠAO POJAČANJE PARTIZANA: Angola se doterao pred dolazak u Beograd!

Kolumbijski košarkaš, koji nastupa za belgijski Ostende, registrovan je za crno-bele na sajtu KSS, ali bi do ozvaničenja saradnje trebalo da dođe posle lekarskih pregleda i rešavanja papirologije.

A za to vreme, Angola vrši poslednje pripreme za dolazak u Beograd, i to kod čuvenog frizera Jovice Kalinovića poznatog u svetu džet-seta kao "Pablo the barber".

Kalinović i Angola foto: Kurir sport

Kalinović je trenutno u Belgiji, gde šiša poznate ličnosti, a jedan od njegovih klijenata je i fudbaler Ognjen Vranješ.

Kalinović i Vranješ foto: Kurir sport

Ljiljana Stanišić/Kurir sport

Kurir