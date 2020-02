MIROSLAV RADULJICA PRED POČETAK KVALIFIKACIJA: Sistem je čudan, ali biće to dobro!

"Želim Igoru dobrodošlicu, verujem da se već oseća kao da je tu dugo, a mi igrači ćemo učiniti sve da upiznavanje bude lakše i brže. Ponovo igramo kvalifikacije, čudan je sistem, iamćemo dva ili tri treninga do prve utakmice, neće biti lako, ali radili smo to do sada i verujem da će biti jako dobro", rekao je Raduljica na konferenciji za medije u hotelu Kraun Plaza.

Srbija prvo gostuje u Finskoj 20. februara, a tri dana kasnije u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" dočekuje Gruziju.

Kurir sport / Tanjug

Kurir