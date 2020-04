KAKO U DOBA KORONE VEŽBATI ŠUT U SOBI: Pogledajte izum mladog košarkaša Mege! VIDEO

When there is a will, there is a way! 👏🏼🏀 Here's how Nikola Milosevic, one of the players in Mega Bemax U18 team redesigned his bedroom in order to practice his shooting. I'm sure his neighbors and parents also really love this idea 😂 but I could not go without posting it. #BeoBasket #sportsmanagement #quarantinelife #basketballlife #basketball @miloseviic__7 Kao sto smo nebrojeno puta culi, i ovo je primer da kada se hoce sve se moze!! 👏🏼🏀 Svaka cast Nikoli Milosevicu, koji igra za Megine juniore, na ovako originalnom resenju za odrzavanje suterske forme tokom karantinskog zivota. Siguran sam da su njegovi roditelji i susedi podjednako odusevljeni. Ko kaze da se mora bez kosarke? Ima li jos nekih kreativnih resenja? #kosarka #najboljisportnasvetu

