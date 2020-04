GORDIJEV ČVOR ABA LIGE: Igranje u julu je neregularno?

Nedavna sednica ligaša, osim sučeljavanja mišljenja i stavova, nije donela ništa konkretno. Ostalo je da se sačeka odluka Evrolige, krajnji rok je 24. maj, ali je veliko pitanje da li će njihov model uopšte moći da se primeni na Jadranu.

Ako se budu poštovale propozicije ABA lige, moraće da se odigra poslednje kolo i kompletan plej-of, a kako vreme curi, sve je neizvesnije da će se tako nešto desiti.

Ukoliko se bude išlo na neku drugu opciju, naprimer, odigravanje fajnal-for turnira u jednom gradu, onda Skupština mora da donese takvu odluku i promeni propozicije.

Postoje samo dva rešenja, na terenu ili za zelenim stolom:

1. Nastavak lige odigravanjem poslednjeg kola, zatim plej-ofa ili fajnal-fora, što bi bilo najpoštenije i tako bismo dobili šampiona koji bi se kvalifikovao za Evroligu i predstavnike u Evrokupu.

2. Konačni prekid takmičenja opet ima dve opcije - prihvatanje statusa po sadašnjem stanju na tabeli, po kome bi trenutno prvoplasirani Partizan bio proglašen šampionom i bio predstavnik u Evroligi ili poništavanje svega, pa bi u evropska takmičenja išli isti klubovi kao ove sezone, dakle, od naših, Crvena zvezda u Evroligu, a Partizan u Evrokup. Uvek postoji i opcija da Evroliga, odnosno njen prvi čovek Đordi Bertomeu, dodeli specijalnu pozivnicu klubu za koji on smatra da to najviše zaslužuje. Naravno, ovo su daleko lošija i nepravednija rešanja od borbe na parketu.

Vreme nije saveznik završetka takmičenja između koševa. Ukoliko se ispoštuje obavezan karantin za igrače, trenažni proces da bi oni u igri ličili na profesionalce, dolazimo do velikog problema. Svi mečevi moraju da se završe do 30. juna jer tada velikom broju igrača ističu ugovori sa sadašnjim ekipama. Neki su već dogovorili saradnju drugim klubovima, pa bi, ako se bude igralo u julu, morali da traže specijalne dozovole novih klubova, što je praktično nemoguće.

A to je na sastanku ABA ligaša najbolje objasnio prvi čovek Mega Bemaksa i poznati menadžer Miško Ražnatović.

- Ako su igrači popisali ugovor sa nekim drugim klubom, da bi igrali u julu, moraju da dobiju saglasnost od tog kluba, a to je naučna fantastika. Neki igrači iz ove lige s već našli novu sredinu, a u sledeća dva meseca će mnogi da urade, a mnogi, pogotovo stranci, su imali jednogodišnji ugovor i mi, ako budemo igrali u julu, susrešćemo se sa veoma velikom neregularnošću. Tako se može desiti da sastavi koji su izborili ovaj plasman budu dijametralno suprotni. Da ne govorim o tome da li Amerikanci uopšte mogu da dođu i hoće li da dođu. Da li će pravno moći da nastupaju? - bio je konkretan Ražnatović.

Mnogo veći optimista je predsednik Crvene zvezde Nebojša Čović, koji smatra da ima dovoljno vremena za sve mečeve.

- Ostalo je da odigramo nekih 18 utakmica. Kada to uporedim sa Evroligom, koja pravi ogromne napore da se završi u celom formatu takmičenja, Evroligi je ostalo ukupno 78 utakmica kada uračunam ukupno i plej-of i ostale stvari. I ne vidim razlog, ako Evroliga bude uspela da odigra 78 utakmica, da mi ne možemo da uklopimo tih 18 - rekao je Čović.

Poseban problem je i ispadanje iz ABA lige, a kao jedna od opcija se pominje proširenje na 14 klubova, pa bi novi članovi elite bili Borac iz Čačka i Split.

Letnja liga

Evroliga i Evrokup u julu, igračima produžavaju ugovore?

Svi željno čekaju odluku iz Barselone, odnosno, najkasnije do 24. maja biće odlučeno kako će se nastaviti tačmičenje u Evroligi i Evrokupu. Iz saopštenja Evrolige vidi se da zasad nema odustajanja od terena sezona bi trebalo da se završi između 4. i 26. jula, a Evrokup izmedu 4. i 17. jula. To je daleko iza datuma koji označava kraj ugovora za veliki broj igrača. Zbog toga postoji opcija da se ugovori igračima produže do 30. jula, a svaki klub bi bio obavezan da ih isplati do 15. avgusta.