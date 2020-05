BOLNA ISPOVEST MAJKE UBIJENOG HARISA BRKIĆA: Volela bih da me njegov ubica pozove... Nikome neću da kažem, ni policiji

U potresnoj ispovesti u drugoj epizodi serijala „Majke šampioni” na televiziji Arena sport, Radmila Brkić, majka pokojnog košarkaša Harisa, govorila je o tragičnoj sudbini svog jedinca.

Nekadašnji košarkaš Partizana je upucan ispred hale Pionir u Beogradu 15. decembra 2000. godine, a preminuo je 3 dana kasnije u bolnici od posledica ranjavanja. I 20 godina kasnije ovaj zločin još nije rasvetljen, niti je pronađen ubica nekadašnjeg reprezentativca Jugoslavije.

Vest da je Haris Brkić upucan saznali su putem televizije.

"Moj suprug je prebacio kanal. On se oduzeo. Ja znam da sam klonula, da sam samo sela na parket. To je bio... To je bio... Ne mogu da opišem to. Ne mogu da verujem. Ne mogu da povežem ni sam čim. Ni sa kakvim... Ne znam. Ne mogu da ga povežem sa tim da bi on mogao da bude povređen, a ne ubijen", rekla je Radmila Brkić u bolnoj ispovesti.

foto: Printskrin/Facebook

Pitanje koje je muči jeste ono - ko je ubio njenog sina?

"Kada se sve to desilo diglo se sve da se otkrije ko je ubica. Prvih pola godine smo bili u kontaktu sa policijom, niko ništa... Dolazili su ovde, postavljali su pitanja: „Da li je ovo? Da li je ono? Da li mi znamo nešto?“ Ne znamo. Evo sada što pričam vama to smo i njima pričali. Jedino što su nama rekli je da nemaju motiva", kroz suze je izustila Radmila, a potom nastavila:

foto: Marina Lopičić

"To je bilo sve što smo mi saznali od njih. To je trajalo ni nepunih godinu dana i od tada ništa. Niko više se ni obratio nije, a da vam kažem, ja da idem da pitam šta rade i dokle su stigli, malo mi je to i neumesno jer treba svako svoj posao da radi. Bilo bi normalno da idem tamo da tražim, ali ja nisam sposobna za to", priča Radmila.

foto: KK Partizan

"Ja sam sto puta kazala da bih ja volela da me nazove taj, neka me sretne da mi kaže samo zašto. Meni njegova kazna više uopšte nije bitna. Ja nemam njega. Da li će on robijati, da li će on biti osuđen, meni to više ništa ne znači. Samo da mi kaže zašto je to uradio. Koja je to greška njegova bila, šta je on to toliko skrivio da on puca u njega? Samo zašto je to uradio. Ništa drugo. Ja nikome neću da kažem, ni policiji. Ma da me je nazvao...".

