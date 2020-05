VUČEVIĆ OTKRIO OD KOGA JE SKUPLJAO FINTE KAD JE BIO KLINAC! Divio se Džordanu i Novickom, ali jedan SRBIN ih je zasenio!

Crnogorski košarkaš je ove manje poznate detalje otkrio u razgovoru za zvanični Tviter nalog NBA lige, gde je odgovarao na pitanja ljubitelja najjače košarkaške lige na svetu.

" Moj otac je igrao košarku, ugledao sam se na njega. Puno sam ga gledao, vežbao i gledao kako samo kako da učim od njega. Puno mi je pomogao u mojoj igri i svemu. Kada sam imao šest ili sedam godina Džordan je osvojao titule, tada ga je mnogo ljudi gledalo. Kasnije sam gledao Dirka Novickog, imao sam i priliku da igram protiv njega i sa njim u poslednjoj Ol-star utakmici, ali to je neverovatno iskustvo za mene. Bilo je mnogo igrača iz Evrope kao što je Dejan Bodiroga, igrao je sjajno u najboljim klubovima Evrope. Uvek možeš da učiš od drugih igrača, čak i danas to radim. Samo gledati i studirati nekog možeš puno da naučiš. Mnogi veliki igrači to rade", rekao je Vučević.

Razgovor nije mogao da prođe bez pominjana legendarnog Majkla Džordana, koji je u centru pažnje košarkaške javnosti zbog prikazivanja dokumentarca "Poslednji ples".

"Njegova želja za pobedom me impresionira. Da bude kompetativniji nego što jeste. Bio je kao niko u NBA ligi, možda i u drugim sportovima. To je razlog zašto je bio toliko veliki, uvek je gurao sebe, isto kao i saigrače. Zato je bio toliko uspešan sa toliko trofeja. Gledajući 'Poslednji ples' možete da vidite iza scene koliko je voleo da pobeđuje. Nije imao granice, zaključio je Vučević.

Orlando Medžik je juče otvorio trening centar, prvi put otkako je uveden karantin zbog koronavirusa, a među prvim igračima koji su došli na dobrovoljni trening, bio je i sjajni Crnogorac.

