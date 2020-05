BERTOMEUA SU PITALI SAMO ZA PARTIZAN I VIRTUS: Evo šta je prvi čovek Evrolige odgovorio o crno-belima

Prvi čovek Evrolige Djordi Bertomeu rekao je da razume frustraciju klubova koji zbog odluke o okončanju sezone neće imati priliku da naredne sezone izbore plasman u to takmičenje.

"Ne vidim da je neki tim izgubio više od drugog. Svi smo ove sezone gubitnici. Evroliga je organizacija koja je izgubila mnogo otkazivanjem sezone i mislim da to važi i za klubove koji imaju ambiciju da budu šampioni Evrolige", rekao je Bertomeu na konferenciji za novinare upitan o ljutnji Partizana i Virtusa.

"Uložili su mnogo u roster i mogu da osećaju frustraciju jer ne mogu da završe sezonu. Razumem da će biti isti osećaj i u timovima koje ste pomenuli, ali sam uveren da shvataju zašto smo doneli ovu odluku. Napravili su veliki trud, ušli u završnu fazu Evrokupa, ali nažalost nećemo završiti sezonu i iz istog razloga zbog kojeg nemamo šampiona u Evroligi nemamo šampiona ni u Evrokupu. Siguran sam da će imati ambiciju da u budućnosti igraju Evroligu. Razumem frustraciju, svi osećamo frustraciju, ali nijedan tim ne gubi više od drugog. Svi gubimo", dodao je Bertomeu.

Evroliga je okončala sezonu usled pandemije korona virusa i svih 18 klubova koji igraju ove, igraće i naredne.

"Morali smo da pokažemo konzistentnost. Razumem klubove koji hoće da budu deo Evrolige, to je legitimna želja, ali nažalost u okolnostima smo da svako mora da shvati koliko je ovo izuzetna situacija. Zato jedne godine neće biti promocije i ispadanja i nećemo imati šampiona", naveo je Bertomeu.

Pomenuo je situaciju Efesa, koji je bio lider Evrolige u trenutku prekida.

"I Efes trenutno vodi u Evroligi, ali to ne znači da zaslužuje trofej jer takmičenje nije završeno. To važi za sve, kao i za sve lige. Još ima mnogo opcija da bi neko bio šampion i to nije samo koncept za vašu ligu, već i za Evrokup i za druga takmičenja", kazao je Bertomeu.

Beta

Kurir