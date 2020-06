SPAVAO SA 2.000 ŽENA, OŽENIO KARDAŠIJANKU, A SADA JE KONAČNO NAŠAO SVOJ MIR: Lamar Odom se obavezao na ljubav Sabrini

Život Lamara Odoma teško da bi mogao da se prikaže u jednom filmu.

Pravi serijal bi mogao da se napravi o košarkašu koji iza sebe ima 14 godina dugu NBA karijeru i veliki broj burnih skandala.

Odom je, kako je tvrdio, spavao sa više od 2.000 žena tokom karijere, a jedno je vreme bio u braku sa Kloi Kardašijan.

Ipak, sada je našao svoj mir u vezi sa bivšom košarkašicom Sabrinom Par. Zbog nje se iz Los Anđelesa preselio u Atlantu, gde zajedno žive a planiraju i venčanje.

"Naučio je da bude intiman sa mnom bez potrebe za seksom. Iskreno sam zahvalana na vremenu koje smo proveli zajedno i radujem se budućnosti", rekla je bivša košarkašica.

Bivši košarkaš LA Lejkersa je 2015. godine bio na ivici smrti, pošto su ga u jednom bordelu našli drogiranog bez svesti. Bio je nekoliko dana u komi i jedva preživeo.

U svojoj autobiografiju pod nazivom "Od tame do svetla", a otkrio je i neke najzanimljivije detalje iz knjige.

"Kada bih morao da izračunam koliko sam potrošio na drogu, to bi bio iznos od oko 100.000.000 dolara", šokirao je Odom izjavom.

Zanimljivo, nekada najbolji šesti igrač lige, igrajući za Lejkerse, Kliperse, Majami, Dalas... zaradio je oko 113 miliona dolara. Dakle, gotovo sve je spiskao na drogu.

Verovali ili ne, to nije najšokantnije priznanje.

"Dešavalo se da imam seks i sa šest različitih žena nedeljno, svaki put bez zaštite. Tako da sam morao da platim priličan broj pobačaja. Trebale su mi te žene, one su bile izlaz, nisam mogao kući da se vratim sam", ističe Odom.

Imao je opravdanje i za zavisnost.

"Nasledio sam to od oca. I on je bio zavisnik. Dobio sam njegov gen. Stvari su se pogoršale kada mi je umro šestomesečni sin. Bio je to najgori trenutak u mom životu, potonuo sam."

Odom je otkrio i kada je prvi put probao kokain.

"Dogodilo se to kada sam imao grupni seks sa nekoliko žena. Nako toga svi moji demoni bili su pušteni s lanca. Postao sam profesionalac u skrivanju svoje zavisnosti od supruge Kloi Kardašijan. Dugo joj je trebalo da otkrije. Znate, ne želite da vam supruga zna da šmrčete kokain i spavate sa drugim ženama."

