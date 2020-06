DUGA ČINI ČUDA: Šapčanke za pet godina preskočile dva ranga takmičenja i stigle do Prve lige Srbije! KURIR TV

Ženski košarkaški klub "Duga" organizovao je prigodan koktel kako bi obeležio uspeh - plasman u Prvu žensku ligu Srbije.

Veliki uspeh dobija na težini ako se zna da klub postoji tek pet godina i da je počeo iz trećeg ranga takmičenja.

- Nakon pet godina ozbiljnog rada i odricanja postigli smo neverovatan uspeh za uslove iz kojih dolazimo. Način na koji smo radili sa mladom ekipom doprineo je da ostvarimo plasman u elitni rang takmičenja u našoj ženskoj košarci. Ne planiramo tu da stanemo, već se nadamo da ćemo u budućnosti i dalje napredovati i probati da izađemo na međunarodnu scenu. Pre svega, plan nam je da budemo stabilan prvoligaš i da sa decom koja potiču iz naše škole košarke ostvarujemo što bolje rezultate u Prvoj ligi. Pozvao bih sve da podrže naš rad i da, kada počnu utakmice u ligi, dođu da navijaju za nas u sali Šabačke gimnazije- poručio je trener Vuk Stepanović.

foto: ŽKK Duga

U radu sa uglavnom mladim timom, neophodno je biti trener, pedagog, prijatelj, autoritet. Nekada pomaže blaga reč, dok je nekada neophodan i viši ton da se neko trgne iz letargije, smatra Stepanović.

-Rad sa mladim igračima najbolje opisuje stara srpska krilatica “gvožđe se kuje dok je vruće”. U tom smislu, ponekad je neophodno i povisiti ton da bi se dostigla tačka topljenja, da bi se mladi igrači stavili u poziciju određene vrste pritiska, a sve sa ciljem da pronađu način da iz takve situacije izađu. Košarka je vrlo dinamičan sport i neophodno je brzo razmišljati i brzo reagovati, a ja smatram da je ovo jedan od načina kako se stiče mentalna snaga da se donesu prave odluke kada je to potrebno. Dakle, sve što radim uvek je unapred isplanirano i ima svoj cilj, koji je vrlo često skriven i ne baš jasan oku običnog posmatrača.

foto: ŽKK Duga

Nekada je u privredi bivše države usvajana „petoletka“, odnosno petogodišnji plan razvoja. Kolektiv „Duga“ je na kraju prve ostvario plasman među najbolje, a sada sledi novi petogodišnji ciklus.

-Uvek razmišljamo unapred, iako je, istini za volju, u našem društvu teško baš precizno predvideti i planirati šta će se dogoditi. Primarni ciljevi kluba su da školica košarke koja sada broji 60-ak devojčica, uz još 20-ak koje treniraju u KK “Miks“ sa kojim imamo sjajnu saradnju i koje u kasnije uzrastu nastavljaju svoj razvoj kod nas, bude još brojnija i da dostignemo kvotu od 120 - 130 devojčica u našem sistemu, za šta verujem da je optimalan broj za grad veličine Šapca. Uz to, cilj je da neka od mlađih kategorija kluba osvoji medalju na prvenstvu Srbije, a ja verujem da će se to dogoditi već naredne sezone. Takođe, voleli bismo da u narednih par godina igramo neko međunarodno takmičenje sa mlađim selekcijama, poput WABA lige do 17 ili do 15. Što se tiče seniorskog sastava, plan je da se zadržimo u najvišem rangu takmičenja dugo godina, uz produkciju mladih igrača iz naše škole koji treba da postanu nosioci igre. Ukoliko se ukaže prilika, nećemo bežati ni od nastupa u međunarodnim takmičenjima, ali je to za sada daleko. Za viši rang potrebna je dodatna snaga, pre svega iskustvo.

foto: ŽKK Duga

Već je dogovoren odlazak doskorašnje košarkašice Radničkog iz Kragujevca Jelene Jozić, a finansije će krojiti i mogućnosti u eliti.

- Ovoj mladoj ekipi, koja ima zaista veliki potencijal, potrebno je samo par starijih, iskusnijih saigračica koje bi “povukle” kada nešto krene po zlu u igri. Ukoliko budemo u mogućnosti da to sebi priuštimo, smatram da vrlo lako možemo da dođemo u situaciju da budemo veliki hit i iznenadimo mnoge koji nas vide u borbi za opstanak. Moja trenerska filozofija koju prenosim na svoju ekipu jeste da ne smemo da razmišljamo o opstanku jer je to po meni defetizam, već da gledamo gore i u ligu uđemo sa željom da budemo šampioni. Da li je to realno razmišljanje, verovatno da nije, ali moje devojčice i ja ćemo tako nastupiti jer to dugujemo sebi, šabačkoj publici koja nas podržava, ali i istoriji šabačkog sporta koja je u svakom smislu - šampionska.

foto: ŽKK Duga

Klub je osnovan u aprilu 2015. godine. U trećoj godini postojanja ostvaruje istorijski uspeh - plasman u jedinstvenu Drugu žensku ligu Srbije. Sezone 2018/19 i takmičenje u nacionalnom rangu plasirali su se u Jedinstvenu katedsku ligu Srbije i nastupili na završnom F8 turniru lige. U trenutku prekida sezone zbog korona virusa seniorke zauzimaju drugo mesto u Drugoj ženskoj ligi Srbije, što garantuje plasman u najviši rang takmičenja, kadetkinje su ponovile rezultate iz prethodne sezone, dok su juniorke vodeće u svojoj uzrasnoj kategoriji na regionu Zapad. Postignuti uspesi i činjenica da od početka u nepromenjenom sastavu vode klub motivacija su da u budućnosti budu još bolji, poručuju iz uprave.

Spektakularnoj proslavi ulaska u elitni rang takmičenja prisustvovale su igračice, članovi stručnog štaba, uprava, predstavnici lokalne uprave, potpredsednici KSS Ana Joković i Dušan Projović, proslavljeni rukometaš Veselin Vuković, predsednik Sportskog saveza Šapca, sponzori i ljubitelji ovog mladog kluba.

foto: ŽKK Duga

Kurir sport / Glas Podrinja, Dušan Blagojević

