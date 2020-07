TRINKIJERI JE VELEIZDAJNIK: Vujošević oštro reagovao na odlazak Italijana sa klupe Partizana!

Vujošević ističe da je Crvena zvezda dobila mnogo novca od države zbog igranja u Evroligi sledeće sezone, ali kritikuje Andreu Trinkijerija zbog odlaska, iako je imao ugovor sa crno-belima još godinu dana.

- I sve ove njegove igre na Tviteru, nemušto opraštanje od publike, pa što ideš, čoveče? Zašto u prvoj teškoj situaciji napuštaš klub i hoćeš u neku sigurnu zemlju Nemačku, u kojoj nema te sreće. Verovalo se u njega, u klub, u taj tim, ono što se desilo, Zvezda je na koronu ušla u Evroligu i država ju je finansijski propratila, kao da su to krvavo zaradili na terenu. Doveli su odličnog trenera Obradovića, centra Noka, Lojda iz Valensije, i po prvim potezima vidi se da je to ogroman budžet koji nije napravljen sposobnošću ne znam koga, već država to prati. Oni igraju Evroligu i napraviće tim koji dostojno reprezentuje Srbiju u Evroligi, a u pozadini je sakriven interes da se osvoji licenca na takav način. I napraviće tim koji ima mnogo veću finansijsku podršku države od Partizana a treba da igraju zajednu u Jadranskoj ligi i da se bore - rekao je Duško Vujošević za beogradske medije.

Objasnio je kako sada gleda na izjave Trinkijerija:

- On je pametan čovek i odličan trener te vrste, rekao sam šta mu zameram... Ali od priče kada je došao, "tradizione di famiglia", navijanje za Partizan, 'ajmo pljeskavica, kajmak, neka i malo raskalašnost koja je meni malo i smetala, ali svaka njegova izjava bila je investicija, pa i kad kaže "dobar dan".

foto: Ana Paunković

Potom je iskoristio i jednu Andrićevu pripovetku da pokaže kakav je, po njegovom mišljenju, italijanski stručnjak.

- Ovo što je uradio Trinkijeri, volim da nazivam stvari pravim imenima, pogotovo posle svega što je pričao, da je ovde pre svega emotivno, ne iz materijalnih razloga. Što kaže Andrić, ima jednu pripovetku "Snopići", nije među najboljima, ali moram da je citiram zbog jedne rečenice. Neki beg u teško vreme kada je propadala turska carevina i povlačila se sa Balkana, u kasnim godinama dobio je sina, razmazio ga je i taj sin je upoznao život samo sa strane hedonizma. I posle Drugog svetskog rata završio je u Sarajevu prodajući kao prosjak one metle, išao je i vikao "snopići, snopići".

- U fazi toga propadanja, jedno vreme je držao cvećaru sa prijateljem i jedna rečenica sve kaže, tada je video da "cveće može da bazdi kada radiš sa njim". Ti u stvarnoj situaciji kada radiš s nekim uvek ima problema, ali se rešavaju ljudski, zato mislim da je Trinkijeri napravio veleizdaju, ako treba tačno da kažem šta je uradio u odnosu na ono što je proklamovao, obećavao i pričao. I još pokušava da taj njegov potez bude neko drugi kriv, da je primoran na to - rekao je Vujošević.

Kurir sport

Kurir