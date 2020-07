PRIJA POREĐENJE SA BODIROGOM, ALI: Sonja konačno otkrila ko joj je košarkaški idol

Projekat za razvoj ženskog sporta u Srbiji pokrenula je Marina Maljković, sa ciljem da svim devojčica.a sport bude dostupan i besplatan, a pored Sonje ambadadorke su još tekvondistkinja Milica Mandić, strelkinja Zorana Arunović i teniserka Olga Danilović.

"Kada me je Marina Maljković kontaktirala, ni jednog trenutka se nisam dvoumila. Bez obzira što živimo u 2020. godini i dalje se donekle oseća nejednakost u pogledima u sportu i pristupu ženskom sportu. I način na koji ga ljudi doživljavaju, a to znam zbog toga kako reaguju kada čuju da se bavim ženskom košarkom, bez ozbira na sve naše uspehe. Činjenica je da može iole da se promeni i da nada devojčicama da mogu da biraju šta god žele da rade, da im oblikujemo snove da je sve moguće i da je u redu da budu i balerina i bokserka. Nije na nama samo da budemo uspešne i da osvajamo medalje, već da utičemo i na neke veće promene u našem okruženju", rekla je Vasić.

Jednu od najboljih srpskih košarkašica često nazivaju ženskim Dejanom Bodirogom, ali članica španske Đirone ističe da je ona ipak imala ženske idole na koje se ugledala.

"Imamo veliku sreću da je došlo do ekspanzije ženskog sporta u Srbiji. Kada sam ja bila mlađa, Jasna Šekarić bila je manje-više jedino lice ženskog sporta. Danas imamo odbojkašice, košarkašice, Ivanu Španović, Olgu Danilović, tekvondistkinje, strelkinje... Veliki broj sportistkinja sa kojima deca mogu da se indentifikiju", rekla je Sonja i objasnila:

"Stvarno mi je čast kada me uporede sa Dejanom Bodigrom ili sa nekim drugim košarkašem. Ali, na kraju dana, ja sam žensko, moj idol ne može baš da bude Bodiroga, jer, budimo realni, muška i ženska košarka se mnogo razlikuju. Moj idol je bila Danira Nakić, kupila sam pokrete i od Peni Tejlor, jer gledala sam nekog koga mogu da dostignem. Jeste težina u celom ovom projektu da imamo više nego ikada nešto ''opipljivo'', mnogo je lica sportistkinja na koje decu mogu da se ugledaju i da im budu primer kako da ostvare ono što žele. Cilj nam je da što više idemo u tom smeru. Velika mi je čast što sam jedna od njih koje su bile na balkonu i što mogu da im budem pokazatelj i za njihov put."

Idol mnogih devojčiča prisetila se i osvajanje evropskog zlata u Budimpešti pre pet godina i istorijskog uspeha srpske ženske košarke, koji je izabranice Marine Maljković odvelo na čuveni balkon.

"Kada sam bila dete i da su me pitali koji su moji snovi, nikad se ne bih usudila da naglas kažem da je moj san da osvojim Evropsko prvenstvo sa reprezentacijom. U tim trenucima ženska reprezentacija nije postojala na tom nekom nivou. U ekipnom sportu zavisiš i od drugih. Sada kada smo to postigle, lakše mi je da kažem da ako dovoljno veruješ u svoje snove, onda će se i ispuniti. I da to nije fraza koja se samo ponavlja... Period posle Budimpešte i dalje mi deluje nerelano, izgradile smo nešto neverovatno. Da nam je neko pre nekoliko godina nudio i manje bismo oberučke prihvatile. Drago mi je što smo uspele nešto tako i sa ponosom ostavljamo mlađim devojčicama i budućim seniorkama da pokušaju da nastave tim putem".

Zbog pandemije korona virusa odložene su Olimpijske igre u Tokiju, na kojim bi srpske košarkašice branile bronzu iz Rio de Žaneira od pre četiri godine. Bez obzira što ovog leta neće biti reprezentativnih takmičenja, devojke su odradile pripreme na Zlatiboru.

"Uradile smo super posao. Nismo imale kontakt sa mlađom grupom, što možda i nije loše, da ih ne ''kvarimo'' dok su još uvek deca (smeh). Šalim se, naravno. Mi smo dugo na okupu, uz odsustvo nekoliko bitnih igračica, bavile smo se uglavnom kondicijom. Bilo je naporno, ali smo navikle na to kod Marine, imale smo uvertiru da znamo šta nas očekuje sledeće leto na pripremama pred Olimpijske igre. Iznele smo sve to, super smo se i družile, a oseća se i da smo zrelije. Mislim da se prvi put vidi da to nije čist posao, već i da toliko uživamo u tom vremenu koje provedemo zajedno".

Krilini centar srpske reprezentacije i sledeće sezone biće igračica Đirone, u kojoj, što zbog oporavak od opreacije kolena, što zbog prekinute sezone, nije imala priliku da pokaže sve što zna.

"Kada sam ih obavestila da idem kući, oni su mi rekli da žele da se vratim sledeće sezone. I oni i ja smo bili spremni za nastavak saradnje. Napravili smo solidnu ekipu, špansko prvenstvo je još jače i biće vrlo interesanto. Sa druge strane, niko ne zna šta da očekujemo... U teoriji, u septembru bi liga trebalo da počne, što znači da bi trebalo i u klub da se vratimo polako, ali to je sve pod znakom pitanja. Niko ne zna da li će se to zaista desiti ili ne. Moje je da se spremim i pokušam da od prve utakmice budem sa ekipom, verujem da su nam onda i mogućnosti veće. Kako će to sve izgledati, zaista ne mogu ništa sa sigurnošću da kažem", zaključila je Vasić.

Kurir sport / Tanjug

