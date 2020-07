TUMOR JE PROŠLOST! VELIKI TRIJUMF SRPSKOG KOŠARKAŠA: Bivši MVP KLS lige pobedio RETKU OPAKU BOLEST i vratio se na teren!

Srpski košarkaš Đukan Đukanović (27) slavio je u najvažnijoj utakmici u životu... Nakon dana borbe pobedio je tumor i najavio povratak na teren.

Nekada najboljem igraču Košarkaške lige Srbije pre godinu dana dijagnostifikovan je redak oblig malignog tumora - Juingov sarkom.

Kao MVP Košarkaške lige Srbije Đukan je potpisao ugovor za špansku Ljeidu, a već nakon deset odigranih mečeva počela je njegova najteža borba u životu.

"Sve je došlo iznenada. Fizički sam se dobro osećao, nije bilo ni najmanje naznake da sam bolestan. Krajem januara prošle godine na magnetnoj rezonanci utvrđeno je da imam cistu na bicepsu, ali radiolozi nisu smatrali da je došlo do vaskularizacije. Više je ličilo da je mišić prokrvario. Otišao sam u Španiju, odigrao do kraja sezone i po povratku pozvao doktore koji su me prvi put pregledali, jer mi se činilo da se cista uvećala..." rekao je Đukanović za Sportski žurnal.

Na sreću, bolest je sada samo ružna prošlost. Srpski košarkaš već mesec dana trenira u svom rodnom Valjevu. Radi na fizičkoj pripremi i u sali svoje osnovne škole "namešta ruku" za narednu sezonu.

Kurir sport/Sportski žurnal

