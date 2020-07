OVO SU DELIJE ČEKALE! Oglasio se Dangubić i objasnio zašto se odlučio za Partizan (FOTO)

Košarkaš koji je sa Zvezdom osvojio tri šampionska prstena u ABA ligi i četiri titule prvaka Srbije rešio je da obuče dres večitog rivala Partizana!

Dangubić je sa crno-belima dogovorio dvogodišnju saradnju.

Ipak, malo ko je šta imao da zameri Dangubiću - navijači Zvezde će ga pamtiti po fer i korektnom, profesionalnom odnosu.

- Razmišljao sam i o tome, to je normalno posle toliko vremena u Zvezdi. Ipak, već dve godine sam u inostranstvu, bio sam slobodan igrač nakon što mi je istekao ugovor sa Estudijantesom. Odlučio sam se za Partizan iz košarkaških razloga, to je najbolje za moju karijeru, da pomognemo jedni drugima. Kada je reč o Zvezdi, i danas imam sjajan odnos sa bivšim saigračima i sa ljudima iz kluba. Nisam imao nikakve probleme u tom smislu, to mi je najbitnije - rekao je Dangubić za Sportklub.

Podsetimo, 27-godišnji Pančevac je karijeru počeo u Hemofarmu, sa velikim uspehom je zatim nastupao za Megu, da bi potpunu afirmaciju stekao u Crvenoj Zvezdi. U klubu sa Malog Kalemegdana proveo je četiri sezone i osvojio je sve što se moglo osvojiti. Nakon Crvene zvezde nosio je dres Bajerna iz Minhena, a prošlu sezonu proveo je u španskom Estudijantesu.

