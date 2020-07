OSETIO SAM DA ME ŽELE: Srbin došao u Atinu da ZABORAVI Milano

- Prvi kontakt smo imali pre oko nedelju dana i sve smo se odmah dogovorili. Osetio sam da me zaista žele u timu i to je za mene bila ključna stvar. Bili su veoma iskreni prema meni u vezi svega. Velika je čast što me Dimitris Dijamantidis lično pozvao i objasnio mi celu situaciju. Drago mi je što su on i Alvertis u klubu i što se bave sportskim stvarima. Dijamantidis je bio potpuno direktan sa mnom i rekao mi da jedino treba da razmišljam o košarci, a da će se on pobrinuti za sve ostalo - kaže Nedović za Eurohups u danu kada ga je PAO potvrdio kao najveće pojačanje ovog leta.

Ono što je prijalo Nedovićevim ušima je to što su ga legende Panatinaikosa videle kao jednog od lidera rekonstruisanog tima.

- Zaista sam osetio koliko me žele i da ću imati bitnu ulogu. To je sjajna situacija za mene posle dve godine sa mnogo problema. Želeo sam da započnem novo poglavlje u karijeri i mislim da su Panatinaikos i Atina pravo mesto za to.

Na podsećanje o dve poslednje sezone u Milanu obeležene povredama, ne želi da ulazi u dublju analizu.

- Ako bih počeo da pričam o poslednje dve sezone u Milanu, mogli bismo da pričamo dva dana. Bilo je mnogo faktora koji su uticali na moje dve sezone tamo. Pogotovo u prvoj. Jednostavno, nismo počeli priču na pravi način. Zaista mi je žao što nisam pružio moju najbolju košarku kod trenera Pjaniđanija. On je bio taj koji me je doveo tamo i dao mi potpunu slobodu i minutažu. Onda je posle tri nedelje sezone došla prva povreda i posle toga je bilo baš haotično. Želim da zaboravim taj deo karijere.

Upravo su povrede razlog zbog kojih je Nedović ovog leta delovao kao rizična opklada zaineteresovanim klubovima.

- Trenutno sam u dobrom fizičkom stanju. Okružio sam se nekim dobrim ljudima koji vode računa o mom telu. Od aprila radim na sebi kako bih bio u najboljoj mogućoj formi. Da sam imao samo malo sreće ranije, verujem da niko sada ne bi brinuo u kakvom sam stanju.

Jedan od razloga zbog kojih je došao u PAO je i tradicija.

- PAO je klub sa najvećom tradicijom u Evroligi. Kada sam počinjao karijeru, bili su najdominantniji klub u Evropi sa trenerom Obradovićem i svim tim legendarnim igračima koji su igrali tada. To je bio tim uz koji sam odrastao i koji je osvojio sve. Velika je čast doći u klub sa takvom tradicijom i navijačima. Ljubav koju su mi slali preko društvenih mreža je nešto neverovatno. Video sam koliko su ljudi strastveni kada je PAO u pitanju. Jedva čekam da zaigram u Grčkoj i nadam se da ćemo imati mnogo uspeha.

