ODŽO JE GRDNO POGREŠIO ŠTO JE TRENIRAO POSLE KORONE! Kardiolog upozorava da virus napada i srce!

Sportisti koji su preležali ovu bolest ne bi trebalo da se izlažu naporima nekoliko meseci, jer virus, prema nekim istraživanjima, napada i srčani mišić, mišljenje je kardiloga iz KBC Siniše Pavlovića.

On je naglasio da je Odžo napravio veliku grešku što je prerano počeo naporno da trenira.

- To je katastrofalna greška. Ljudskom organizmu treba dosta vremena da se oporavi, jer poznato je da koronavirus napada i neke srčane mišiće i izaziva promene na njima. Prema istraživanjima, čovek nakon koronavirusa bar 3 do 6 meseci ne sme da se bavi nikakvim sportom, ali to je sve drugačije kao što vidite - rekao je dr Pavlović za Espreso.

Prema njegovom mišljenju izgled vrhusnkih sportista ponekad i kod samih lekara stvori predrasude.

- Moje neko iskustvo je to da lekari imaju predrasude i ne posvete dovoljno pažnje sportisti. Oni vide kako izgleda, da ima mišiće, da je zategnut i odmah misle "Ma, on je zdrav, njemu ni ne treba pregled, vidi kakav je". Upravo, suprotno, treba proveriti sve kako treba, jer smo svedoci svakakvih slučajeva u poslednje vreme. Ja sam lično poznavao Majkla Odža, on je izgledao bukvalno kao džin i nije ni čudo što su doktori imali predrasude prema tome. Pojavila se i informacija da je Odžo bolovao od koronavirusa pre mesec dana. Da li mislite da je pametno da se sportisti vraćaju u trenažni proces odmah nakon što dobiju negativan test? - zapitao se on.

