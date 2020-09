DALMATINCI DOVELI AMERIKANCA: Džastin Karter pojačao Zadar!

Ovaj 33-godišnji košarkaš karijeru je proveo igrajući po Evropi za klubove poput turskog Galatasaraja i ruskog Himkija, a na Višnjik dolazi kao pojačanje na poziciji dva/tri.

Prošle godine je igrao u francuskoj Pro A ligi za Roan, a zatim je prešao u italijansku ligu gde je nastupao za Vareze. Prošle sezone je u Pro A ligi beležio je 12,2 poena uz 1,5 ukradenih lopti za 27,5 minuta provedenih na parketu.

"To je igrač koji ima puno iskustva u Evropi, igrao je i u Evroligi. Dobili smo jako dobre informacije vezane za njega. Kad nam se otvorila prilika da ga potpišemo gledali smo da to realizujemo što pre. On će dosta podići kvalitet ekipe. Džastin je igrač koji je na visokom nivou, te će puno pridoneti ekipi", rekao je trener Zadra Veljko Mršić.

Beta

Kurir