NOVO ZVEZDINO SAOPŠTENJE Crveno-beli odgovorili Bokanu i potkačili Partizan: Oni su započeli haos! (FOTO)

Ovog puta oglasili su se crveno-beli povodom skupa na koji prvi čovek Podgoričana nije pozvao predstavnike Crvene zvezde i FMP-a.

Prisutni su izglasali da on predvodi takmičenje dok se ne reše pravni problemi, saznaju Vijesti. Njegov prvi zadatak biće da deblokira račun, koji je nezvanično blokiran zbog tužbe KK Crvena zvezda zbog neuređeniih papira, pisalo se juče u medijima.

"Privatni sastanak koji je održan 08.10.2020. godine putem video linka, a koji je sazvao Dragan Bokan predsednik KK Budućnost, na kome je navodno odlučeno da prvi čovek tog kluba dobije ovlašćenje svih klubova koje je lično pozvao na taj sastanak (Bez KK Crvena zvezda, KK Cibona, KK FMP i KK Mornar) kako bi odblokirao račun ABA lige jtd u "Rajfajzen banci" u Zagrebu, je samo još jedan pokušaj preuzimanja regionalnog takmičenja od strane jednog lica – Dragana Bokana.

Kako drugačije posmatrati dopis poslat u petak 09.10.2020. pripremljen za slanje svim klubovima ABA lige kojim Dragan Bokan (uz potpis direktora KK Budućnost, ne njegov lično) traži, pod okriljem borbe za deblokadu računa, potpise svih klubova i ovlašćenja koja mu ne pripadaju i koja nikada ni jedna osoba u ABA ligi od njenog osnivanja nije imala! I kako je moguće da je “privatni sastanak” održan u četvrtak 08.10.2020.godine kako ga je okarakterisao i sam Dragan Bokan nakon pitanja predstavnika nekoliko klubova, sada postao zvaničan sastanak ABA lige sa navodnim odlukama i dopisom?

KK Crvena zvezda zato javno pita, zašto Dragan Bokan javno ne kaže šta mu je namera – a to je (nakon dobijanja ovlašćenja sazivanje Skupštine ABA lige) pokušaj isključenja KK Crvena zvezda iz tog takmičenja – što bi neminovno i momentalno dovelo do gašenja ABA lige! Kome je to u interesu?

Zato ovaj dopis vidimo kao providan i potpuno nezakonit pokušaj preuzimanja ABA lige od strane jednog lica, o čemu svedoči i slike ovog nelegalnog teksta na dnu teksta.

Jedini put ka opstanku ABA lige je povratak u zakonske okvire, a to je hitno sazivanje Skupštine na kojoj bi prisustvovali svi klubovi, i sprovođenje svih odluka koje su JEDNOGLASNO izglasane na tri legalno sazvane i održane Skupštine ABA lige 27.05.,16.07. i 23.07.2020. godine – imenovanje predsedništva, direktora, sportskog direktora, disciplinskog sudije ABA lige i prenos udela sa KK Metalac, KK MZT i KK Cedevita na KK FMP, KK Mornar i KK Primorska, kao i upisivanje novog kluba KK Cedevita Olimpija.

Takođe napominjemo da među potpisnicima dopisa Dragana Bokana se nalaze KK Mornar Bar, KK Koper Primorska i KK Cedevita Olimpija koji upravo zbog opstrukcija tokom leta od strane KK Partizan i ignorisanja legalno i jednoglasno donetih odluka, nisu upisani u registar u Hrvatskoj, i kao takvi nisu članovi Skupštine ABA lige u skladu sa zakonom i ugovorom ABA lige – dok se ne sprovedu prethodno navedene jednoglasno usvojene odluke, čije sprovođenje svojim potpisom neprekidno koči KK Partizan!

Sve ostalo je totalno bezakonje koje je ligu i dovelo u stanje u kome se nalazi odlukama pojedinaca, a ne apsolutne većine svih klubova koji su vlasnici lige. Dovoljno je podsetiti na situaciju u kojoj je predsednik KK Budućnost na nelegalnim sastancima 25-26.09.2020. godine plašio klubove da neće igrati ligu (počela redovno utakmicama 03.10.2020. godine) a sada i neistinama da neće moći da odsedaju u hotelima tokom odlaska na gostujuće utakmice zbog blokade računa?

Zato još jednom pozivamo sve klubove članove ABA lige, da se vratimo zakonu i pravu, čime potpisivanje i davanje nekakvog prividnog legaliteta odlukama Dragana Bokana postaju saučesnici u nelegalnim radnjama i daljem bezakonju i konfuziji koja je zavladalo ABA ligom, i koje nas sve zajedno ne vodi nigde", navodi se u saopštenju KK Crvena zvezda.

