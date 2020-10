IZJAVA O KOJOJ PRIČA AMERIKA Lebron: Džordan ili ja? Pa ja zbog njega nosim broj 23!

Lebron Džejms je doneo Lejkersima dugo čekanu titulu šampiona NBA lige i tako po četvrti put u karijer osvojio prsten i titulu MVP finalne serije.

Naravno, odmah su krenula poređenja sa legendarnim Džordanom... Ko je bolji? Da li Lebron može da ga nadmaši?

Džordan je šest puta bio šampion sa Čikagom i svih šest puta bio najbolji igrač finalne serije.

"Svi znaju koliko volim Majkla Džordana, nosim broj 23 zbog njega i mislim da nema dalje šta da se priča. Ne dovodim u pitanje debatu na tu temu, ja u njoj ne učestvujem. Način na koji igram, na koji vodim tim, na koji izazivam i sebe i saigrače čini me ponosnim. Meni je najvažnije da me nakon karijere pamte kao nekoga ko je ima pravi pristup ovom sportu. A debate ko je bolji - to su za mena pretparačke priče" iskren je Džejms.

Kurir sport

Kurir