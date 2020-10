PARTIZAN GOSTUJE U ŽELEZNIKU Šćepanović pred FMP: Oprez, koncentracija i borbenost (FOTO)

Trener košarkaša Partizana Vlado Šćepanović rekao je da oprez, koncentracija i borbenost njegove ekipe moraju da budu na najvišem nivou u predstojećem meču protiv FMP-a i istakao da veruje da će crno-beli od te utakmice početi da igraju dobro u kontinuitetu.

"Očekuje nas duel protiv ekipe koja će nas dočekati maksimalno motivisana i spremna nakon što se sedam dana pripremala za nas. Ukoliko želimo da ih savladamo, oprez, koncentracija i borbenost moraju biti na najvišem nivou tokom cele utakmice", rekao je Šćepanović, prenosi klub.

Košarkaši Partizana gostuju sutra ekipi FMP-a u utakmici trećeg kola ABA lige.

Crno-beli su na početku nove sezone u regionalnom takmičenju upisali dva poraza, dok FMP ima pobedu i poraz.

"U dosadašnjem delu sezone nismo pokazali svoj potencijal koji je ogroman, ali verujem da ćemo već od sutrašnje utakmice početi da igramo dobro u kontinuitetu", poručio je Šćepanović.

Centar crno-belih Nikola Janković rekao je da je siguran da je kvalitet na strani njegove ekipe.

"Težak i važan ispit za nas na kojem je važno da pokažemo zrelost, hladnu glavu i borbenost za svaku loptu. FMP protiv nas uvek igra sa maksimalnom motivacijom i željom da svaki naš propust kazni. Na nama je da im to ne dozvolimo. Siguran sam da je kvalitet na našoj strani, ali to moramo da pokažemo na terenu", rekao je on.

Utakmica se igra u subotu od 21.00 u hali u Železniku.

Posle poraza od Borca i Budućnosti u ABA ligi, pa Uniksa u Evrokupu, Partizan večeras (21.00) ide na „neprijateljsku teritoriju“ u Železnik gde ga čeka FMP. Ako izgube, crno-beli će imati skor 0-3 i svoj najgori start otkad postoji ABA liga. Kvota na Partizan je 1,35, a kec na FMP je 3,50. Pogledajte sve kvote kladionice MOZZART za FMP - Partizan.

