REKAO JOJ JE DA MU SE SVIĐA, A ONA NIŠTA: Evo kako je Nikola Jokić upoznao Nataliju koju je danas oženio!

– Preko zajedničkih drugara. Moje društvo i ja smo izlazili u kafić koji je radio do ponoći, a kad bi se zatvorio, sedeli smo na klupi ispred. Jedne večeri smo bili samo nas dvojica i onda je došla i Natalija. Dopala mi se čim sam je video, ali nisam joj to odmah rekao, već smo se družili narednih pola godine, možda i duže. Sve to vreme sam skrivao emocije - ispričao je pre tri godine Nikola.

Kako je naveo, Natalija najpre nije pokazivala nikakvu rekaciju kada joj je priznao da mu se sviđa.

- Kad sam joj prvi put rekao da mi se sviđa, nisam dobio nikakav odgovor. Mudro je prećutala - otkrio je Jokić.

U periodu kada su počeli da se zabavljaju Nikola je igrao u Srbiji, u klubu Vojvodina Srbijagas, dok je Natalija upisala studije u Americi.

- Išao sam u srednju ekonomsku školu a Natalija je trebalo da pođe za Ameriku, već je bila upisala psihologiju. I bukvalno dva meseca pošto smo počeli da se zabavljamo ona je otputovala - ispričao je košarkaš u pomenutom intervjuu.

Kurir sport / Gloria

Kurir