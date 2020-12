SRAM ME JE I RAZOČARAN SAM Filipovski posle bruke od Krke pričao o pojačanjima! Postoje dve opcije: ili se digneš ili propadneš

"Teško je pričati posle ove utakmice. Sram me je i razočaran sam. Zaslužena pobeda Krke, odigrali su lepu utakmicu. Naleteli smo na minu i mogu da čestitam Krki", rekao je Filipovski i nastavio:

"Što te ne ubije to ojača, samo to treba preživeti. Od pet na nula i putovanja nema napretka. Sada treba da iskoristimo dane pred nama za rad. Imamo sedam dana da radimo. Verujem u rad. Razočaran sam i pogođen raspletom. Postoje dve opcije: ili se digneš ili propadneš. Ja ću da ti sve od sebe da se dignemo. Gubili smo neke utakmice za jedan poen. Danas je to bila mina gde smo potpuno podbacili".

Još jednom se povela priča o pojačanjima.

"Videćemo, nije sve samo na meni. Treba da se vidi šta i kako. Treba razgovarati i sa igračima i menadžmentom da nađemo zajedničku tačku. Prvo treba da ukažem na moju odgovornost. Ja sam kriv za ovaj poraz”.

Trener Partizana pričao je i o šansama za plasman u plej-of.

"Verujem sam da može, ali treba da se radi. Reči ne pričaju tu mnogo nego teren”.

Kurir sport

Kurir