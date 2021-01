TUŽNE VESTI USRED UTAKMICE ZVEZDE I VALENSIJE: Preminuo srpski trener Miki Vuković - šampion Evrope sa Tuzlom!

in memorian

Jedan od najtrofejnih trenera sa prostora bivše Jugoslavije, rođeni Kraljevčanin ostaće upamćen kao trener Jedinstva iz Tuzle sa kojim je postao šmpion Evrope 1989. godine, čovek koji je otkrio legendarnu košarkašicu Raziju Mujanović, a veliki trag ostavio je u Valensiji i u ženskoj i u muškoj selekciji.

foto: Valencia Basket

Najveći uspeh u karijeri mu je bila srebrna medalja sa ženskom reprezentacijom Jugoslavije 1990. godine na Svetskom prvenstvu u Maleziji.

Malezija 1990: SREBRNA MEDALjA – Anđelija Arbutina, Bojana Milošević, Danijela Ilić, Danira Nakić, Eleonara Vild, Kornelija Kvesić, Mara Lakić, Nina Bjedov, Razija Mujanović, Slađana Golić, Tima Džebo, Vesna Bajkuša. SELEKTOR: Mihajlo Vuković

Vuković je kao selektor ženske juniorske reprezentacije Jugoslavije 1984. godine osvojio zlatnu medalju na Balkanijadi. Bio je selektor ženske seniorske reprezentacije Jugoslavije 1989. i 1990. godine i u 29 utakmica zabeležio je 25 pobeda.

Pre toga, kao pomoćnik Milana Cige Vasojevića, na Olimpijskim igrama 1988. u Seulu dao je značajan doprinos još jednom antologijskom uspehu naše ženske reprezentacije – osvajanju srebrne medalje.

Miki koji je rođen u selu Miločaj pokraj Kraljeva, igračku karijeru počeo u Slogi, a zatim je nastavio u tuzlanskom Jednistvu gde je napravio prve trenerske korake kao trener mlađih kategorija muškog tima. Potom je 80-ih godina seo na klupu ženskog košarkaškog tima s kojim je osvojio titulu šampiona Evrope 1989. U nezaboravnom finalu odigranom 20. marta 1989. godine, Tuzlanke su u Firenci porazile slavni Primigi rezultatom 74:70.

U prvoj polovini poslednje decenije prošlog veka bio je trener košarkašica španske Godele s kojom je činio čuda. U čak četiri uzastopna navrata je devojke iz Valensije doveo do finala Evrolige (1992-1995), a dvaput do titule prvaka Evrope (1992, 1993). Posebno je impozantna sezona 1991-1992 koju je njegov tim završio sa sva tri trifeja u rukama (Kup šampiona/Evroliga, Prvenstvo španije, Kup kralja) i to bez poraza!

U leto 1995. godine Vuković je seo na klupu košarkaša Valensije i počeo da postavlja moderno temelje današnjeg kluba. Već u debitantskoj sezoni je Valensiju vratio u ACB ligu, da bi 1998. ispisao put do prvog trofeja u istoriji muškog kolektiva – Kup kralja.

Pod njegovim vodstvom Pamesa Valensija je došla i do prvog evropskog finala. Borila se za trofej Saporta Kupa 1999. godine, ali je poražena od Benetona.

Nakon okončanja trenerske karijere ostao je u košarci, pa je tako bio sportski direktor Ros Kasaresa u periodu do 2002. godine, a onda je od 2005. do 2009. godine radio kao sportski direktor i tehnički sekretar Valencije.

Zbog svih uspeha koje je ostvario sa ekipama, klub i grad su nazvali jednu salu po njegovom imenu.

