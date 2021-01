HOĆE DA SRUŠE PARTIZAN! Oštar odgovor Mijailovića: Napadaju nas, a ćutali su kad smo bili prvi

- Ne možemo biti ni zadovoljni ni bezbrižni. Porazi mogu da se dese, ali postoji način na koji mora da se nosi dres Partizana. Mi smo posle nekih utakmica ove sezone već imali razgovore, moraćemo da ih imamo opet. Neke nedopustive stvari se ponavljaju i tome se mora stati na put - rekao je Mijailović.

Odgovorio je i na kritike o velikom broju stranaca, rekavši da svaki igrač Partizana privrženost klubu "mora da dokazuje odnosom na terenu i kvalitetom, a ne pasošem".

- Ako to nije na nivou, zna se! Bili oni stranci ili Srbi. Svi bismo mi voleli da Srbija ima po 12 srpskih igrača u najjačim klubovima, a sa druge strane najviše se kritikuju naša deca i najmanje strpljenja se ima za njih. Je l' neko brojao strance ili računao ulaganja prošle sezone kada smo bili prvi u svim takmičenjima? Nije! Tada je bilo normalno da učinimo koncepcijski rizik i potrošimo puno novca čak i na neke promašaje, samo da se dođe do rezultata. Sada odjednom ima mnogo zabrinutih - naveo je predsednik crno-belih.

foto: @starsport

Mijailović je rekao da je gotovo 90 odsto ugovora nasleđeno iz prošle sezone i da novi treneri nisu imali mnogo prostora za manevar, ali je rekao da finansijski stoje dobro uprkos problemima.

- Dolaze i do mene razne priče, o kašnjenju plata i slično.To prosto nije tačno. U teškim uslovima, bez podrške publike i novca od karata, manje novca od privatnih sponzora, mi smo obezbedili klubu normalno funkcionisanje. Rad uprave kluba se dokazuje kroz ove činjenice a sportski sektor ima odgovornost za rezultate.

foto: Starsport©

Prvi čovek crno-belih je dodao i da je "cilj dobrog dela orkestriranih napada da se Partizan sruši i vrati na nivo iz 2017. godine".

- Nas napadaju za smene trenera, i broj stranaca u ekipi pa nije baš da držimo rekord! A ti koji drže rekord i koji su nekoliko puta više novca uložili od nas, kod njih je kao sve ok, oni čak imaju vremena da politički korektno sažaljevaju Partizan. I na kraju, postoje oni koji jedva čekaju da nešto krene po zlu ne bi li sebe bolje pozicionirali naspram svojih sitnijih ili krupnijih interesa prema klubu! E pa to nije put do Partizana i to nikada ne sme da bude put! Nemojmo samo o dobrim namerama! Mnogi koji kritikuju nisu iskreni u svojim namerama! Niko nije naivan da to ne vidi - oštar je Mijailović.

Predsednik košarkaškog kluba dodaje i da ništa još nije izgubljeno.

- Ne znam ko ima prava da sezonu proglašava završenom pre njenog kraja? Da je teško, teško je!Ali, kraj nije! Predaja nije opcija i nikada neće biti za Partizan! Na kraju sezone će se svoditi računi. Kao ozbiljni ljudi, imamo plan za svaki scenario i iz svake situacije ćemo se truditi da izvučemo maksimum za Partizan - zaključio je Mijailović.

Kurir sport / Srpski telegraf

Kurir