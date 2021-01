JA SAM JOKIĆ, ON JE DONČIĆ: Novinarov lapsus naterao Nikolu na suze VIDEO

Srpski centar Nikola Jokić susret je završio sa dvocifrenim brojkama u dve statističke kolone - imao je 20 koševa i 10 uhvaćenih lopti, uz četiri dodavanja, dok je kod Dalasa ponovo blistao Slovenac Luka Dončić sa trip-dabl učinkom - 35 poena, 16 asistencija i 11 skokova.

Posle utakmice Aleksandar Žigić, dopisnik RTS-a iz Čikaga, je napravio lapsus, pitavši Nikolu kako je bilo igrati protiv Luke Jokića i postati igrač nedelje.

“Dončića, ne Luke Jokića, ja sam Jokić. Šalim se, mislim da to može svako da učini ko veže nekoliko dobrih utakmica sa velikom minutažom, nije to veliko dostignuće, Luka je fantastičan. Zna da iznudi faul, jedinstven je i stvarno uvek misliš da će nešto da uradi, a on te iznenadi. Lepo je gledati ga i igrati protiv njega, možeš i da naučiš uvek nešto od njega. Utakmica? Važno je da smo pobedili, bilo je gore-dole, vodili smo, pa su izbacili Džamala, najvažnije je da smo pobedili”, rekao je Jokić.

Kurir sport

Kurir