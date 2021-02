SAŠO FILIPOVSKI U TRANSU! Pogledajte koš Pekrinsa za pobedu Partizana i reakciju klupe crno-belih koja je bila SPEKTAKULARNA!

Košarkaši Partizana pobedili su večeras u Beogradu, posle velikog preokreta, ekipu Lokomotive Kuban sa 71:69 (22:24, 13:24, 17:8, 19:13), u utakmici četvrtog kola Grupe F Top 16 faze Evokupa.

Partizan sada ima dve pobede i dva poraza, kao i Trento, dok je Lokomotiva poslednja na tabeli sa skorom 1/3. Metropolitan je lider grupe sa tri pobede i jednim porazom.

Partizan je do važne pobede u borbi za plasman u narednu fazu Evrokupa vodio Rašon Tomas sa 23 poena, 11 je dodao Ognjen Jaramaz, dok su po devet poena postigli Novica Veličković i Džoš Perkins.

U redovima Lokomotive najefikasniji je bio Džordan Kraford sa 16 poena, Kevin Hervi je ubacio poen manje, dok je Redži Linč postigao deset poena.

Crno-beli su loše počeli meč, dosta su grešili pa je Lokomotiva vrlo brzo stigla do osam poena prednosti (5:13). Domaći tim je odgovorio sa pet vezanih poena Veličkovića i trojkom Jaramaza i prišao na samo poen zaostatka (12:13).

Poenima Tomasa završena je prva deonica (22:24), a onda je u drugoj sve stalo što se tiče igre Partizana. Lokomotiva je stigla do prve dvocifrene prednosti na meču (22:32), nakon čega je ta prednost rasla do maksimalnih plus 18 - 28:46.

Lokomotiva je kontrolisala dešavanja na terenu i na veliki odmor je otišla rezultatom 35:48.

Partizan je sa mnogo više energije ušao u treću četvrtinu i uspeo je da se potpuno vrati u meč. Uz sjajnu rolu Mike, crno-beli su prišli na minus četiri (48:52), koliko su bili u zaostatku i pred poslednju četvrtinu iako su imali nekoliko prilika i za potpuni preokret.

Na početku poslednje deonice redjale su se greške na obe strane, igračima oba tima su se "vezale" ruke, a Lokomotiva je održavala prednost sve do finiša meča kada je Partizan posle trojke Jaramaza prišao na samo poen zaostatka - 66:67.

Usledila je potom uzbudljiva završnica. Partizan nije iskoristio šansu da povede, Hervi je pogodio na drugoj strani, da bi Perkins trojkom doneo izjednačenje crno-belima (69:69) na 32,9 sekundi pre kraja.

Krenula je Lokomotiva u napad, ali je Linč pogrešio i dao još jednu šansu Partizanu da povede, a tu šansu je u pobedu pretvorio Perkins četiri sekunde pre kraja.

Partizan će u narednom kolu Evrokupa, 3. marta, gostovati Trenutu, dok će Lokomotiva u goste Metropolitanu.

