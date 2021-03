ON JE KAO TEODOSIĆ: Boban Marjanović pričao o Luki Dončiću, hvalio i Jokića i Pokušrvskog

Marjanović je u razgovoru za Tanjug prvo pričao o dolasku u reprezentaciju i koliko mu to znači.

Neizostavna tema bio je sjajni Luka Dončić i saradnja sa njim.

"Volim da kažem da je Luka "Medžik“, sličan je Milošu Teodosiću. Budi otvoren samo na delić sekunde i možeš da očekuješ loptu u svom pravcu. Sve ekipe menjaju odbrane zbog njega, dešava se često da ga čuvaju i po trojica protivničkih igrača, ali on ipak pronalzi rešenje da postigne koš ili podeli dobar pas. On te neke sitnice u igri radi perfektno. Zaista ne znam kako u tome uspeva, ali svaki dan iznenadi. Ne samo protivnike, komentatore i ljude pored malih ekrana, već i mene koji sam s njim svaki dan“.

Marjanović je pokušao i da objasni šta je tajna uspeha Luke Dončića, koji sa samo 22 godine prosto čini čuda u NBA.

"Na treninzima on ne radi ništa drugačije od ostalih igrača, samo je drugačiji od nas. Jednostavno, on ima tu magiju u sebi. Zato ga i zovem „Medžik“. Luka je poseban, zaista je jedinstven. Nije stvar samo u tome što je sjajan igrač, nego što je i dobar čovek. Sve te osobine ga krase i čine ga još većim“. "Luka je izvanredan momak i mnogo mi je pomogao kad sam stigao u Dalas. Sve što mi je bilo potrebno, od pronalaženja smeštaja, to toga gde su najboji restorani, a da ne govorimo o asistencijama na treninzima i utakmicama. Ljudi ga znaju kao košarkaša, ali ne znaju ga lično. Zato želim da naglasim da je izvanredna osoba“.

Da li je Nikola Jokić MVP NBA lige za sezonu 2020/21?

"Uvek sam na strani Jokića. Moj veliki prijatelj, pravi drug. Jako bih voleo da bude MVP i želim mu da to postane. Dečko pleše po terenu, svaki dan je novi tripl-dabl, to postaje kao normalno. U početku sam se svaki put radovao, vaaauuuu Jokić je ostvario tripl-dabl. Sada mi je to postalo kao normalna stvar, ne samo za mene već i za njega i ljude oko njega. Mogu samo da kažem bravo majstore i nastavi tako da igraš“.

Marjanović je sa oduševljenjem prokomentarisao i sve bolje partije još jednog srpskog košarkaša u NBA ligi, mladog Alekseja Pokuševskog u dresu Oklahome.

"Baš protiv nas je pre par nedelja imao odličnu utakmicu. Tad se vratio iz razvojne lige, stekao je tamo iskustvo, dobio igračko samopuzdanje. Imao je dobru ulogu, sećam se da je u tom meču pogodio jednu baš važnu trojku. Igra sve bolje i bolje, lepo se kreće i saigrači ga vole. Kad te tim voli onda ti je mnogo lakše".

Kurir