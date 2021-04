LJUBAVNA PRIČA DRAŽENOVIH RODITELJA: Kako su se zavoleli Srbin Jovan i Hrvatica Biserka i dobili košarkaškog Mocarta?!

Smrt Jovana Joleta Petrovića, oca jednog od najčuvenijih košarkaša sa bivši YU prostora Dražena Petrovića, potresla je ceo region. Biserka Petrović, Draženova majka i Joletova supruga, otkrila je kako se zaljubila u kršnog Srbina iz Hercegovine, kada je došao na policijsku službu u Šibenik.

Njih dvoje bili su u braku skoro 62 godine, a Jovan je preminuo u utorak u 94. godini, dva dana pre svog rođendana...

- Jole se rodio u Hercegovini, ali je bio šibenski stipendista i posle završene Škole unutrašnjih poslova u Zemunu došao je da živi u Šibenik. Upoznali smo se 1. maja na slapovima Krke gde sam bila s prijateljicom. Bio je naočit i mnoge su Šibenčanke bile u njega zaljubljene. Primetile smo da nas gleda, ali nismo znale koju od nas. Bila sam nekako smrušena i neka ljubav nije mi baš bila na umu - pričala je za MOK.hr Biserka Petrović i nastavila:

- Ali, eto, dogodila mi se. Kada mi je Jole prišao da se upoznamo, sve je bilo jasno. Počeli smo da izlazimo. Imala sam 17 godina. Udala sam se za njega godinu dana kasnije. Iznajmili smo stan u kući Jadronjića kod Gimnazije gde se rodio Aleksandar. Živeli smo životom koji me je ispunjavao, a Jole je bio kriv što sam bila jedna od prvih Šibenčanki koje su položile vozački ispit i vozile automobil. I to će se kasnije korisno uklopiti u mozaik moga života.

Jovan Petrović nije gledao utakmice svojih sinova.

- Jednako se kao i ja radovao i strepio, ali on je bio drugačiji od mene. Jole nije išao na utakmice jer to za njega bilo previše stresno, a toliku količinu stresa, i dobrog i lošeg, nije mogao da podnese njegov bolesni želudac. Kada je Šibenka igrala s Bosnom onu istorijsku utakmicu, celi grad je bio u dvorani na Baldekinu. Jedino je moj Jole dok je trajala utakmica šetao rivom. Mnogima je to bilo čudno, neki su ga zbog toga i osuđivali, ali on jednostavno nije mogao da izdrži toliku količinu uzbuđenja. Treba reći istinu o Acinom i Draženovom ocu. On svoje sinove ni u jednom trenutku nije izneverio. On je bio stub porodice, vodio je računa o svemu i u svemu je stajao iza mene, Ace i Dražena. Pa ja uopšte ne bih mogla da putujem na utakmice i bodrim svoju decu da on nije bio takav.

Jovan Petrović počivaće na zagrebačkom groblju "Mirogoj" pored Dražena.

- To mu je bila želja. Napravili smo pored Draženovog počivališta porodičnu grobnicu gde će Jole biti pokopan. Hteo je da to bude u najužem krugu porodice. To ćemo ispoštovati, neka ode tiho kako je i živeo - rekla je Biserka.

