VUJOŠEVIĆ POTVRDIO: Dug je izmiren, novac sam pošteno zaradio, ljubav prema Partizanu je zamena teza!

Vujošević je zadovoljan što je priča na kraju dobila srečan završetak.

„Pod jedan, tačna je vest, ja sam to saznao od novinara jednog medija, da je urađena danas uplata kompletnog duga i zadovoljan sam što je to na taj način završeno, što je stavljeno ad acta i što se oko toga više neću nervirati. Žao mi ješto sam morao da koristim neka definitivna sredstva, da se obraćam BAT i što se cela ta priča previše otegla i vremenski produžila i upravo u tom kontekstu sam zadovoljan, što više neće biti nerviranja oko toga. Svestan sam specifične pozicije sadašnje uprave Partizana i da su dolazeći na vodeće pozicije kluba zatekli dosta dugova, ali to nije moja odgovornost. Ja sam pokušao koliko je god moguće imam razumevanja da naplata tih dugova bude u ratama. Ostajem iza svega onoga što sam izjavio pre nekoliko dana. Ne znam kako je to prenošeno, ali ono što je na videu rečeno na Sport klubu… ja nisam ni rekao da je uprava Partizana falsifikovala, po imenu i prezimenu sam rekao ko je napravio krivotvorinu, ali zaista više ne bih da se ova priča oteže i nastavlja više.Zadovoljan sam što sam isplaćen, Partizan jeste klub koji ja volim, ali kao što sam rekao i tada, isuviše imam godina i bolesti da bih prihvatao neku dečiju priču kako je ljubav prema klubu surogat za pare koje sam više nego pošteno zaradio.Uvek mi je bilo žao što se oni koji su neprijatelji Partizan naslađuju tim stvarima, ali prosto nije bila moja odgovornost. Niko nema beskrajno strpljenje. Moje strpljenje je samo bilo beskrajno upotrebljeno i iscrpljeno. Ovim potezom kluba sam zadovoljan. Ne zahvalan, nego zadovoljan“, rekao je Vujošević za Sport klub

Kurir sport / Sport klub