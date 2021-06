VLADA JOVANOVIĆ POSLE ELIMINACIJE PARTIZANA: Plasman u finale je nagrada i podstrek!

Uz ovako dobar procenat šuta i strpljenje koje smo imali u poslednjih pet, šest minuta utakmice, mislim da smo zasluženo pobedili, rekao je večeras trener košarkaša Mege Vladimir Jovanović posle pobede nad Partizanom 82:68 i plasmana u finale plej-ofa Superlige.

Jovanović je na konferenciji za novinare naglasio da su sve tri utakmice polufinalne serije bile veoma kvalitetne, a da je za njegov tim bilo najvažnije da fizički bude na nivou Partizana:

"Onog trenutka kada to nismo bili, oni su to znalački koristili. Ali, ovog puta smo mnogo bolje počeli meč, nego što je to bio slučaj u drugoj utakmici u klojoj smo se posle prvih par kontakata povukli. Večeras smo ipak odgovorili čvrstinom, odigrali 40 minuta bez velikih padova to je, moram reći, za nas veliko iznenađenje. Mi umemo da zablistamo, ali i da imamo prazne minute koji su nas ove godine često koštali poraza", rekao je Jovanović.

Dodao je da su ovu utakmicu odigrali od početka do kraja veoma dobro i sve četiri četvrtine rešili u njihovu korist.

''Nadskakali smo Partizan koji je po tome prepoznatlnjiv. Čestitao bih Partizanu, želim im sve najbolje, a čestitke zaslužuje i moja ekipa. Plasman u finale je nagrada i nadam se podstrek za ove mlade momke da radom, predanošću i požrtvaanjem za Megu mogu da naprave velike stvari", zaključio je Jovanović.

Tanjug